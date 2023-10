Caccia, nove multe per mancato rispetto delle distanze da case e strade

Bologna, 2 ottobre 2023 - Erano andati a caccia per il primo giorno di apertura della stagione venatoria, ma non hanno rispettato la distanza di sicurezza da case e strade. Per questo nove cacciatori sono stati multati, ricevendo una sanzione di 206 euro, a seguito dei controlli effettuati proprio per verificare che l'attività venatoria sia svolta nel rispetto delle regole, a garanzia dei cittadini e degli stessi cacciatori.

A fronte di circa 450 cacciatori stimati sul territorio metropolitano, sono stati effettuati 225 controlli e la prima giornata di caccia, partita domenica 1 ottobre, dopo il posticipo rispetto alla precedente data del 17 settembre, si è svolta regolarmente, con un basso numero di segnalazioni.

Questo grazie alla presenza capillare delle pattuglie sul territorio, sia della polizia locale della Città metropolitana, sia delle guardie volontarie. Nella giornata di ieri erano infatti presenti dieci pattuglie della polizia locale, per un totale di ventidue agenti, coadiuvate da quattordici pattuglie delle guardie volontarie, per un totale di ventotto unità.

