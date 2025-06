Cacciari: "Viviamo la crisi degli imperi"

Massimo Cacciari parla di "fine degli imperi", quello americano, già in crisi da tempo, e quello russo, al collasso. Entrambi privi di valori-guida che abbiano un peso strategico, epocale. Privi di quella che i romani chiamavano ’auctoritas’. La riflessione si inserisce all’interno del ciclo di incontri ispirato dal cardinale Matteo Zuppi e organizzato dall’ex rettore e celebre latinista Ivano Dionigi all’interno della basilica di San Petronio: Imperi. Sacralità e potere da Roma ai giorni nostri. Alle 21 di questa sera sarà il filosofo e politico a chiudere la rassegna accompagnato dalle letture di Margherita Di Rauso.

Professor Cacciari, perché vacillano oggi gli imperi?

"Mi pare evidente che nessuno possa presumere di avere l’auctoritas. È bene capire che viviamo una crisi radicale dell’idea stessa di impero. In Europa assistiamo a una guerra di egemonie tra Stati che condurrà al suicidio, come alla vigilia della Prima guerra mondiale".

Non c’è rimedio alla crisi?

"Cercare di giungere a un compromesso, altrimenti ci avviamo verso una catastrofe globale".

Un paio di mesi dopo l’invasione dell’Ucraina aveva detto che se non avessimo riconosciuto la Russia come un grande spazio imperiale, non avremmo potuto trattare Putin. È ancora così?

"È ben evidente. Ma non è più un grande spazio imperiale, è un paese economicamente debolissimo e demograficamente in decrescita come l’Italia. È un impero in assoluta decadenza. Se non la si riconosce, però, è chiaro che ci si ’deve’ fare la guerra".

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha detto di essere pronto a combattere la minaccia russa...

"È gente pazza. Pensano di armarsi per andare in guerra. L’Europa verrebbe rasa al suolo. La Russia non sarà un impero nel senso culturale e ideale del termine, ma ha più di 1.500 testate nucleari strategiche schierate".

Henry Kissinger diceva che per capire Putin bisogna leggere Dostoevskij. Per questo proporrete testi dello scrittore russo stasera?

"Proponiamo Dostoevskij perché per primo aveva profetizzato la fine dell’Europa cristiana. Senza la cristianità non possiamo aspirare ad essere un impero. Era il collante comune della famiglia europea, nonostante i massacri e le guerre civili. Poi continueremo con le diagnosi spietate di intellettuali veri, seri, disincantati, non come i chiacchieroni di oggi. Concluderemo con la profezia di Eugène Ionesco: alla fine dell’umanismo europeo, l’uomo si trasforma in bestia. Anzi, in ’Rinoceronte’ (titolo della sua pièce)".

Ha parlato di suicidio dell’Europa. Come definisce quello che accade in Medio Oriente?

"Non so se sia un genocidio, non mi interessa. Si divertono gli pseudo-politici a trovare i nomi adatti. Quel che conta è che Israele sta massacrando un popolo. L’Europa sta a guardare come fa da 30 anni a questa parte su tutte le tragedie mondiali. È una vergogna che segna la fine etico-culturale e politica".

Domani Cacciari presenterà il suo ultimo libro La passione secondo Maria (Il Mulino) a Medicina, in piazza Garibaldi, in dialogo con Zuppi; venerdì sarà al convento San Domenico per l’incontro Quale pace oltre la guerra. Tre giorni a Bologna e dintorni per Cacciari che ha origini emiliano-romagnole (il nonno era di Imola) e durante i quali compirà 81 anni (domani). Ma attenzione a fargli gli auguri: "Non festeggio da quando ho 20 anni. Se qualcuno mi ricorda una ricorrenza mi alzo e me ne vado".