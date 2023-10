Conservano cacciaviti, martelli e un coltello nell'armadietto: denunciati due 17enni

Bologna, 11 ottobre 2023 - Due ragazzi di 17 anni sono stati denunciati dai carabinieri della stazione Bologna Navile per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. I militari dell'Arma, durante un'ispezione nell'alloggio dei due ragazzi, un tunisino e un albanese, ospitati in una comunità in città per minorenni stranieri non accompagnati, hanno trovato un cacciavite e un coltello a serramanico nell'armadietto di uno dei due ragazzi, due martelli e un cacciavite nell'armadietto dell'altro coetaneo.

I due diciassettenni non hanno saputo spiegare perché avessero quegli oggetti nei loro armadietti e così sono stati denunciati per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. Inoltre, durante la perquisizione all'interno della comunità, sono stati trovati anche una batteria per E-Bike e un monopattino elettrico, la cui provenienza è incerta.