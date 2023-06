Caccioni: le immagini evanescenti lasciano un segno di ’parola’

di Beatrice Buscaroli

Seducenti e ambigui sono i titoli che Luca Caccioni indica per le proprie mostre. In questo caso, in occasione della sua presenza alla Otto Gallery di via D’Azeglio, con ’Se è vero che la notte porta consiglio’ (fino al 10 giugno) riverberano alcuni termini che da almeno due decenni fanno da riferimento alla sua riflessione sul nascere e sullo svanire delle immagini; sulla loro incerta ma inequivocabile presenza. Nato e formatosi a Bologna, ora titolare della cattedra di pittura all’Accademia di Belle Arti, Caccioni è da almeno venticinque anni protagonista della scena bolognese e nazionale, un artista complesso e colto, che unisce la giocosità del giorno all’infinita poesia della solitudine e della notte.

La notte può essere il luogo all’interno del quale la verità dell’ immagine prende corpo? È una domanda retorica, forse oziosa, considerando il fatto che, come ha sottolineato Walter Guadagnini: "Ciò che conta non è da dove provengano le immagini, ma che cosa esse divengano su queste superfici: parti di un archivio immaginario e infinito, dal quale estrarre di volta in volta non l’immagine in quanto tale".

Insomma, la ’nuova officina bolognese’, che in qualche modo ha fissato l’epifania della ricerca di Luca Caccioni (Bologna, 1962), oggi – e non solo da queste ultime esperienze – registra uno scarto deciso, una torsione meditata che si concentra sui processi del nascere e dello svanire dell’immagine: controllo concettuale ed evocativo, processo di addizione e di sottrazione del colore, sovrapposizioni e cancellature, che condividono lo spazio della pittura con il segno ’narrativo’ della parola.

La scrittura è infatti spesso presente quale elemento capace di indicare – ma non di disvelare – quanto quelle immagini incerte consegnate su un supporto inospitale come l’alluminio rievochino memorie (La luce nel vero senso, Così erano le arnie ), e, allusioni (Presque rien), che forse solo il consiglio della notte – o il nostro sguardo – può accertare.

"La scrittura viene spesso tradita", ha sottolineato Caccioni. E questo accade se noi cadessimo nell’equivoco di considerare la parola un ’disegno’ dell’immagine, una sua didascalia. Ma Caccioni è ben consapevole del fatto che non ci sono parole, e non ci sono immagini innocenti.

E tra immagine e parola occorre istituire un percorso che appaia "come il desiderio di dare forma e significati nuovi all’immagine e al ricercare la voluttà estremamente mutevole che le immagini racchiudono, in un rapporto complice con gli sguardi altrui". Detto in altri termini: non è importante l’eventuale consiglio della notte, ma lo sforzo di rendere ’vero’ il rapporto che l’artista instaura tra parola e immagine.

E allora "non andartene docile in quella buona notteinfuria, infuria contro il morire della luce", come scriveva Dylan Thomas. Caccioni opera sulle dissoluzioni e sulle evanescenze, sulle articolazioni dei segni visivi e verbali, sul dissolversi, violento, nello spazio di ricordo e di verifica materiale della ricostruzione del mondo.