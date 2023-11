Cadavere di un senzatetto al parco Corrado Alvaro. Polizia sul posto: l’uomo stroncato da un malore

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato, ieri a mezzogiorno, al parco Corrado Alvaro, in zona San Ruffillo. Sul posto sono intervenuti la polizia, con Volanti e Scientifica, e il medico legale, per chiarire le cause del decesso dell’uomo, un senza fissa dimora, solito accamparsi in zona. In base ai primi accertamenti, l’uomo sarebbe morto a causa di un malore: il decesso è stato trattato in via amministrativa.