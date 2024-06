Bologna, 18 giugno 2024 – Un grosso albero è caduto, questo pomeriggio intorno alle 18, in via San Donato, all’altezza del civico 150. Per fortuna, in quel momento non stava passando nessuno e non risultano feriti.

Nella strada è intervenuta la polizia locale, per deviare il traffico, oltre alla ditta incaricata di tagliare e portare via la pianta, per liberare la strada.