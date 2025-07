Bologna, cade in bici sui binari del tram in via Ugo Bassi: multata

Bologna, 4 luglio 2025 – Multata per essere caduta dalla bicicletta sui binari del tram in via Ugo Bassi. Alla malcapitata è quindi arrivato un verbale da 42 euro per violazione del Codice della strada. Nella multa della polizia locale – come riporta BolognaToday - si legge che la donna “non era in grado di controllare il proprio veicolo” ed è scivolata a terra battendo la testa. L’episodio risale al 14 maggio scorso, quando la strada era stata aperta al traffico. “L’incidente“ è accaduto all’altezza del civico 2/A, davanti all’uscita laterale della biblioteca Sala Borsa e la donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale Maggiore per accertamenti. L’illecito riguarda l’articolo 141 comma 2 del Codice della strada, in materia di velocità, e recita che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza”.

Il caso di Masotti, quello degli Umarells

Ma quello che è successo alla donna sui binari del tram, non è un inedito. Lo racconta, con la consueta ironia, Danilo Masotti, ideatore degli umarells, via Facebook: “Il 12 giugno 2021, a un mese dalla mia caduta in scooter (da solo) in via Libia, e dopo un’operazione alla scapola (me l’hanno ricostruita) e la frattura della clavicola, sono stato multato. La signora dei binari del tram arriva lunga. A lei, tutta la mia solidarietà per questo film già visto...“. Anche nel suo caso, la motivazione del verbale era la stessa: “Non controllò il suo mezzo”.

Le reazioni del centrodestra

Sul caso della multata dopo la caduta dalla bici tuona subito il leghista Matteo Di Benedetto: “La scelta dell’amministrazione Lepore di multare cittadini che cadono in bicicletta a causa delle rotaie del tram è surreale, oltre che spietata. È una follia, invece che chiedere scusa e risarcire, l’amministrazione decide di multare i cittadini messi in difficoltà dalle opere volute da Lepore. Il sindaco si scusi pubblicamente a nome dell’amministrazione con questa persona e il verbale venga subito annullato“. Sulla stessa lunghezza d’onda il duo azzurro Giulio Venturi e Daniele Aiello: “È inaccettabile che una donna, dopo essere caduta dalla bicicletta sulle rotaie del tram, si veda recapitare una multa da 42 euro per “mancato controllo del mezzo”. Bologna dovrebbe essere una città sicura e a misura di cittadino, non un campo minato per chi si muove in bici”. Il consigliere forzista Venturi presenterà un’interrogazione in Comune, mentre Aiello, a nome del movimento giovanile di Forza Italia, ha deciso di farsi carico personalmente della multa inflitta alla donna: “È una questione di giustizia e buon senso“.