Cade in bici in una discesa sulle piste di downhill: arriva l’elisoccorso

Brutto incidente, ieri, poco dopo l’ora di pranzo, per un ciclista che aveva preso parte alla manifestazione sportiva all’Alpe di Monghidoro. L’uomo, un 44enne residente nel bolognese, stava percorrendo una discesa del tracciato della Bologna Montana Bike Area, sulle piste di downhill, durante l’evento Alpe 4 Free, quando avrebbe perso il controllo della due ruote, cadendo rovinosamente al suolo. I compagni e gli altri ciclisti hanno subito dato l’allarme perchè il 44enne ha riportato una serie di fratture tali da immobilizzarlo. Sul posto, una zona abbastanza impervia da raggiungere per i mezzi dei soccorsi, sono subito arrivati gli uomini del Soccorso Alpino della stazione Rocca di Badolo. Questi hanno prontamente immobilizzato il 44enne e lo hanno portato, grazie ai mezzi in loro dotazione, nell’area dove erano riusciti ad arrivare i sanitari del 118, sopraggiunti con un’ambulanza e, poi, visto il politrauma notevole e le tante fratture, con un elisoccorso che è stato fatto atterrare al vecchio campo sportivo di Monghidoro. Il 44enne è stato elitrasportato al Maggiore in codice di media gravità.

Zoe Pederzini