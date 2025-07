Cade in bicicletta sui binari del tram e viene multata. Verbale da 42,40 euro. La Lega: "Il sindaco lo annulli"

A Bologna una ciclista è stata multata per "perdita di controllo del veicolo" dopo essere caduta sui binari del tram in via Ugo Bassi, nel giorno della riapertura della strada. La donna, spostandosi verso destra per evitare un’area transennata, è caduta a causa delle rotaie appena scoperte e si è vista recapitare un verbale da 42,40 euro. L’episodio, che segue un altro incidente simile avvenuto lo stesso giorno con un monopattino, ha suscitato polemiche: anche la ditta Panigale, incaricata della segnaletica, è stata multata per carenze nella cartellonistica. Matteo Di Benedetto (Lega) attacca: "Scelta surreale e spietata. Invece di risarcire, si multa. Lepore si scusi pubblicamente e annulli la sanzione".