Cade in bicicletta tra i boschi: salvato

Brutta avventura per un cinquantottenne di Monterenzio. Uscito in mountain bike ieri mattina sul sentiero Cai 805, che parte da Monte Bibele, a Monterenzio, e arriva oltre San Benedetto del Querceto, in prossimità di Quinzano di Loiano è caduto procurandosi un dolorosissimo trauma al braccio e alla spalla che non gli ha più consentito di riprendere la discesa. Così, intorno alle 12,20 ha chiesto aiuto: a Quinzano sono arrivati ambulanza, Soccorso Alpino di Rocca di Badolo (con anche un infermiere) e l’elicottero di Pavullo. Vista la zona impervia, il personale si è calato fino al ciclista con il verricello. All’uomo è stato immobilizzato il braccio. Recuperato col verricello, è stato quindi trasportato in elicottero al Maggiore in codice di media gravità.