Anziana cade in una scarpata: salvata dal soccorso alpino a Grizzane Morandi

Grizzana Morandi (Bologna), 17 ottobre 2023 - Una signora di 75 anni, caduta in una scarpata, è stata tratta in salvo in serata dal Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, attivato dalla centrale operativa del 118 di Bologna. L'anziana donna stava camminando sul ciglio della strada nella frazione di Grizzana Morandi quando ha accidentalmente messo il piede su delle ramaglie che l'hanno fatta scivolare in una scarpata per una trentina di metri.

Sul posto è intervenuta una squadra della stazione Rocca di Badolo, che ha messo in sicurezza la donna, posizionandola su barella toboga e, con la tecnica del contrappeso, ha riportato la donna sulla strada. L'infortunata ha riportato un trauma facciale ed è stata trasportata dall'ambulanza di Vergato all'ospedale di Porretta in codice di media gravità. Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco di Vergato e i Carabinieri di Grizzana Morandi.