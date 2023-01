Cade tentando di salire sul treno in partenza

Prova a prendere il treno che, però, sta già ripartendo dal binario, scivola e rimane incastrato con una gamba tra il marciapiede del binario e il convoglio. Protagonista di questo terribile incidente è un cittadino serbo di 46 anni, residente a Sasso Marconi, che ora lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di giovedì, alla stazione ferroviaria di Marzabotto. L’uomo è arrivato alla stazione e si è diretto verso il binario con ogni probabilità per prendere il treno che era in partenza proprio in direzione di Sasso. Si ipotizza, dunque, che il 46enne avesse finito di lavorare e stesso facendo rientro a casa.

Al suo arrivo al binario, però, il convoglio era già partito e, dunque, in movimento e con le porte delle carrozze già ben chiuse. Stando ad alcune testimonianze di altri pendolari presenti in zona pare che l’uomo abbia provato comunque a salire su una carrozza del regionale, senza riuscirci. Provandoci il 46enne sarebbe scivolato e la sua gamba sinistra è poi rimasta incastrato tra la banchina e il treno. L’uomo è stato trascinato dal treno per qualche centinaio di metri, finché il capotreno non si è accorto di quanto stava succedendo e ha fermato il convoglio. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polfer di Porretta Terme.

Spetterà a loro chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto anche se gli inquirenti propendono per un incidente ed escludono ipotesi suicidarie. I sanitari del 118 hanno stabilizzato l’uomo sul posto e lo hanno poi prontamente trasportato al Maggiore in codice di massima gravità. L’uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ma è ancora in pericolo di vita.

Zoe Pederzini