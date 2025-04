Tania Bellinetti morta alla Barca, parla il fratello: “Una raccolta fondi per lei e per tutte le vittime di violenza”

Bologna, 22 aprile 2025 – “Tutti mi dicono che sono forte, ma non so dove troverò la forza per farcela. La tragedia che ci ha colpito è molto più grande di tutti noi. Quello che so è che in qualche modo si andrà avanti. E che combatterò per lei”. Sono piene di tristezza le parole del fratello di Tania, Andrea Bellinetti, che si fa portavoce della sua famiglia. Tania è caduta di schiena dal balcone dell’appartamento di via Tolstoj, quartiere Barca, il pomeriggio dell’8 aprile, alle 18.30: aveva 47 anni. Per fare luce sul caso la Procura di Bologna ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio (pm Marco Forte), è indagato il compagno della donna, Faiez Selmi, 36 anni, di origine tunisina. L’uomo, che con Tania aveva una relazione da tempo, si è reso irreperibile da mesi: già da dicembre era ricercato per maltrattamenti.

Al momento nessuna pista è esclusa: dalla caduta accidentale al suicidio, dal tentativo di sottrarsi a un’aggressione all’omicidio volontario.

L’intervista

"Combatterò per lei – ripete oggi il fratello Andrea - perché almeno, se devo soffrire, soffrirò facendo qualcosa di utile. Sono in contatto con centri antiviolenza e associazioni, vorrei aprire una raccolta fondi in onore di mia sorella, dedicata a lei e a tutte le vittime di violenza. Anche i suoi amici di Casteldebole hanno lo stesso desiderio. E non finirà qui – assicura Andrea -, mi batterò sempre per Tania. Lo devo a lei e alla mia famiglia. Purtroppo, finché in questo Paese le cose non cambieranno, questi fatti saranno all'ordine del giorno”.

Una vita insieme, attaccatissimi, un fratello e una sorella legati nel profondo: il vuoto che ha lasciato Tania è impossibile da colmare, spiega Andrea, mentre si rincorrono i ricordi, uno dopo l’altro. “Tra noi c’era una bella differenza d’età, ma da ragazzini, quando si chiudeva in camera a chiacchierare con le amiche, io mi intrufolavo, volevo stare con loro e lei non mi mandava mai via, anzi mi prendeva su con loro nel lettone, scherzavamo e giocavamo”. Un affetto che resiste a tutto, oggi che questa famiglia sta vivendo il dolore più grande. “Non riesco nemmeno a cancellare le conversazioni con lei, non ce la faccio – dice Andrea -, è impossibile da descrivere quanto stiamo vivendo e affrontando in questi giorni, da quando lei non c’è più”.

Com’era Tania? “Splendente, solare, sorridente. Scherzava e chiacchierava con tutti, era meravigliosa. E amava tantissimo i suoi figli. Si è sempre spesa per gli altri, era buona e gentile. Aiutava molto mia madre in casa, aiutava tutti. Se qualcuno aveva bisogno di lei, lei c’era. E non si è mai risparmiata. Amava anche gli animali. In tanti mi stanno dicendo che l’ultima volta che l’hanno vista era sorridente. In questi giorni, siamo stati travolti dall’affetto, ci hanno scritto gli amici di Tania da ogni dove, erano tantissimi quelli che le volevano bene”.

Lo striscione dei tifosi rossoblù

‘Tania vive’. Questo si leggeva sullo striscione che i tifosi del Bologna hanno voluto dedicare a Tania per renderle omaggio durante l’ultima partita al Dall’Ara nel giorno di Pasqua, quella della clamorosa vittoria contro l’Inter con un gol capolavoro di Orsolini al 94esimo. “Lei sapeva che io seguivo le partite e mi chiedeva sempre del Bologna. Se aveva vinto, esultava con me”. Tania aveva tante passioni, “da ragazza amava pattinare, ad esempio”. E si era dedicata a molti lavori: pulizie, commessa nei supermercati, promoter. Amava la vita e “credeva fortemente, come tutti noi in famiglia, nei valori dell’amicizia e dell’amore”. Per lei, per renderle giustizia, “farò tutto ciò che posso. Oggi, non riesco a darmi pace. Vorrei tantissimo poterla rivedere. Anche solo per una volta”.

I ricordi e le indagini

Mazzi di fiori e bigliettini sono spuntati davanti all’appartamento con i sigilli del terzo piano di quel palazzo in via Tolstoj. Moltissimi gli amici che in questi giorni hanno voluto ricordarla e renderle omaggio.

La settimana scorsa si è svolta l’autopsia sulla povera salma. Indagano i poliziotti della Squadra mobile con sopralluoghi nell’appartamento sequestrato, l’analisi dei telefonini e la raccolta delle testimonianze. Secondo alcuni vicini di casa, lui, Faiez Selmi, era presente quel pomeriggio in cui Tania è precipitata dal balcone del terzo piano.