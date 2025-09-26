Caduta dal balcone alla Barca. Lo strazio del fratello di Tania: "La nuova accusa non basta"

Caduta dal balcone alla Barca, nuova accusa per Fayez Selmi: non più istigazione al suicidio, ma omicidio preterintenzionale. "È comunque troppo poco", commenta a caldo il fratello di Tania Bellinetti, morta dopo essere precipitata - di spalle - dal balcone sul retro del palazzo di via Tolstoj, il pomeriggio dell’8 aprile scorso. Selmi quel pomeriggio è stato visto lì, nel palazzo. "Omicidio preteritenzionale? Non è abbastanza – commenta Andrea Bellinetti –. Quello che credo è che se perdi una sorella non ci potrà mai essere una pena adeguata, anche per tutto quello che verrà in futuro".

Un’accusa che peraltro, "per noi familiari, non è certo qualcosa di nuovo", sottolinea il fratello di Tania, lasciando intendere che da sempre hanno un quadro chiaro di quanto sia successo quel pomeriggio al terzo piano. Non è un segreto, continua Andrea Bellinetti: "Da anni mia sorella si frequentava con lui, la picchiava", un fatto di dominio pubblico, "lo sapevano tutti", aggiunge. Non solo: "La manipolava, cercava di farla sentire piccola, non so se rendo l’idea. Era come se la tenesse in ostaggio". E specifica: "C’è un motivo se non ho mai voluto conoscerlo". Anche nel caso in cui venga condannato in base a questa nuova accusa, "anche se ricevesse una pena molto alta, mia sorella non ce la resistituirà nessuno – dice Andrea, la voce commossa. Non è passato molto tempo da quando è successo, purtroppo noi familiari siamo ancora in un tunnel tutto nostro. Non c’è pena adeguata, non c’è giustizia che potrà riportare in vita mia sorella". Una sofferenza sicuramente difficile da gestire. Tania, oltre ai genitori e al fratello, ha lasciato due figli.

"Purtroppo non ho molta fiducia nella giustizia del mio Paese – commenta il fratello della vittima –, le nostre leggi vanno cambiate dalla base. Ma se non vivi una cosa del genere in prima persona, da fratello, non si potrà mai capire fino in fondo cosa significa affrontare tutto questo".

L’interrogatorio di Selmi sarà venerdì prossimo, 3 ottobre: il pm Marco Forte, che coordina le indagini, che sono state condotte dalla Squadra Mobile, incontrerà l’indagato e il suo difensore, l’avvocato Roberto D’Errico, per chiedergli se accetta di essere processato per questo nuovo capo di imputazione. Un passaggio necessario, legato al fatto che Selmi è stato fermato in Francia (dove era scappato il giorno stesso della morte di Tania, ’scortato’ da un’amica fino al confine), su mandato d’arresto europeo, non in merito alla morte della compagna, ma per la precedente accusa di maltrattamenti nei confronti di lei, per cui pendeva in Italia un ordine di carcerazione già dal 23 dicembre scorso. Nell’ipotesi che l’indagato non accetti di essere processato per l’omicidio, la Procura inoltrerà il verbale dell’incontro e gli altri atti dell’indagine, tradotti, all’autorità giudiziaria francese, chiedendo un altro mandato d’arresto per il nuovo reato contestato.

Una questione che allungherà i tempi, ma non cambierà la sostanza dei fatti che adesso vedono pesare su Selmi la responsabilità della morte di Tania. Questo, mentre sta per aprirsi anche il processo che vede l’uomo rispondere dei maltrattamenti, reiterati nel tempo, nei confronti della 47enne. Proseguiranno ora gli accertamenti tecnici per definire in maniera più precisa la situazione: sarebbero state affidate nuove perizie.