Caduta dal balcone. I genitori di Tania: "Perseguitata e uccisa"

I genitori di Tania Bellinetti non hanno creduto neppure per un istante all’ipotesi del suicidio o dell’incidente. Mentre, inconsolabili, i famigliari della 48enne, mamma di due figli, piangono la sua scomparsa, in cerca di giustizia, le indagini della Squadra mobile procedono spedite e sono ormai alle battute finali.

Tania cadde dal balcone del suo appartamento al terzo piano di via Tolstoj nel pomeriggio dell’8 aprile: per questo, il compagno Faiez Selmi (denunciato da lei in passato per maltrattamenti e di recente condannato), 36 anni, è ora accusato di omicidio preterintenzionale. Dopo la fuga precipitosa in Francia il giorno della morte di Tania, aiutato dall’amante, Selmi è stato rintracciato nel giro di qualche mese e riportato in Italia. È assistito dall’avvocato Roberto d’Errico. Uno degli elementi che lo colloca sulla scena del crimine nel momento del delitto è quanto racconta lui stesso a un suo amico poco dopo: "Fratello, ho litigato con lei e lei è caduta giù". I genitori della 48enne chiedono che sia fatta luce sulla tragedia che ha sconvolto il quartiere della Barca, lasciando senza parole quanti conoscevano e amavano Tania.

"Non è assolutamente contemplabile l’ipotesi suicidiaria – sottolinea l’avvocato Antonio Petroncini, che assiste i parenti di Tania –, i genitori e i familiari ne sono sicuri. È un’idea da escludere del tutto. Lui l’ha perseguitata per anni, le ha rovinato la vita in ogni modo, l’ha distrutta. I genitori sono convinti che Selmi abbia concluso questo suo agire, ripetuto per anni, uccidendola quel pomeriggio. Lei era una vittima di lui e lo è stata fino al momento della morte. Come sempre succede in questi casi, si hanno remore a denunciare, perché si ha timore delle conseguenze. Tania, però, l’aveva fatto. L’aveva denunciato. Il resto della storia lo conosciamo".

Da parte di Bellinetti "non c’è stata quindi accondiscendenza – prosegue Petroncini –, ma, a un certo, sono scattate la tolleranza e la sopportazione nella speranza che lui prima o poi se ne andasse". Purtroppo così non è stato. "I genitori di Tania sono convinti che lui quel giorno sia andato lì e l’abbia uccisa. E non credono nemmeno all’ipotesi dell’incidente, pensano anzi che ci sia stata (da parte di Selmi) la volontà di ucciderla". Alle 18.07, pochi minuti prima della morte (avvenuta alle 18.22), in una telefonata disperata, Tania aveva chiamato la mamma chiedendole se poteva andare a stare da lei: "Magari posso subaffittare il mio appartamento e trasferirmi lì". I familiari di Tania "stanno malissimo – aggiunge il loro legale –. Confidano che ci possa essere giustizia. Nessuno vuole vendetta, ma che si arrivi a una giusta e severa punizione. Ci stiamo attivando per fare verifiche istruttorie anche noi, soprattutto per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Va accertato se sia possibile cadere in quel modo, considerando l’altezza del balconcino e la corporatura della vittima, tramite una semplice spinta o se invece per oltrepassare la soglia del terrazzo serva un sollevamento o comunque una spinta forte. Chiederemo quindi una ricostruzione sulla scena del crimine, nominando un nostro consulente".