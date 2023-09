Caduta fatale sul lavoro, due condanne

Due anni di condanna per omicidio colposo. La sentenza di primo grado, con rito abbreviato, è arrivata ieri mattina per il committente del lavoro e per il socio e datore di lavoro di Giovanni Rossi, l’elettricista modenese di 49 anni che nell’agosto del 2021 morì sul posto di lavoro, in un cantiere di Monteveglio.

Il giudice dell’udienza preliminare Letizio Magliaro ha quindi disposto le condanne, con pena sospesa, per i due imputati, difesi dagli avvocati Roberto Bruzzi (per il datore di lavoro) e Marco Rossi (per il committente) e finora incensurati. Il pm è Stefano Dambruoso. L’accusa era quella di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa anti-infortunistica sul luogo di lavoro. Le motivazioni della condanna sono attese tra un paio di settimane; è probabile che le difese presentino appello alla sentenza.

I fatti. Tutto accadde il 25 agosto di due anni fa, attorno alle 13.20, allo stabilimento della ditta SaTam, azienda specializzata in sabbiature di Monteveglio. L’elettricista, nonché socio di minoranza, lavorava invece per una ditta di Piumazzo (Modena) e stava eseguendo una riparazione. Stando alle ricostruzioni dell’accusa e dei carabinieri della stazione di Bazzano e del nucleo Radiomobile di Borgo Panigale, il quarantanovenne era salito su una scala per sistemare l’impianto elettrico guasto di un capannone quando scivolò e precipitò per 15 metri. All’arrivo dei sanitari del 118, l’uomo era già morto.

Una ricostruzione dell’incidente in realtà in parte rigettata dalla difesa, che aveva prospettato l’ipotesi di un malore della vittima con conseguente caduta all’indietro, compatibile con le ferite al cranio rilevate dall’esame autoptico. Giovanni Rossi era figlio del compianto avvocato Vittorio Rossi, uno dei più noti legali modenesi, il fondatore della Camera Penale Carl’Alberto Perroux e deceduto nel 2018 a 80 anni. Giovanni ha lasciato anche il fratello maggiore Umberto, a sua volta stimato avvocato modenese. Giovanni era un appassionato di rugby e aveva giocato nel Modena dai primi anni Ottanta, quando era appena un bambino, fino alla metà degli anni Novanta.

Federica Orlandi