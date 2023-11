Cade mentre fa motocross, soccorso in elicottero

Monghidoro (Bologna), 18 novembre 2023 - Due infortuni, per fortuna non gravi, hanno richiesto in giornata l’intervento da parte della stazione del soccorso alpino della Rocca di Badolo: uno ad Alpe di Monghidoro e uno in località Montepastore.

A richiedere l'intervento della squadra di Rocca di Badolo a Monghidoro sono stati i loro del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano poiché i colleghi emiliani risultavano essere più vicini - rispetto a loro - al luogo dell'infortunio.

Questo è avvenuto lunga una mulattiera ad Alpe di Monghidoro dove un motocrossista ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra. La squadra del Soccorso Alpino e Speleologico si è recata sul posto ed ha aiutato e assistito l'equipe dell'elisoccorso Pegaso per imbarellare e verricellare il paziente a bordo dell'elicottero che lo ha trasportato all'ospedale di Firenze per ricevere le cure del caso.

La seconda attivazione è giunta dalla Centrale Operativa 118 per un'escursionista bolognese che, lungo il sentiero 142 in località Montepastore (in comune di Monte San Pietro), si è procurata una forte distorsione alla caviglia a seguito di una caduta che le ha impedito di proseguire.

La squadra di tecnici giunti sulla paziente ha imbarellato la trentottenne che è stata successivamente verricellata a bordo dal personale medico e tecnico di EliPavullo che l'ha trasportata all'ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto erano presenti anche i SAF dei Vigili del Fuoco e l'ambulanza di Vergato .