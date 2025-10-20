Qualcosa si muove

20 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Caduta tragica in mountain bike. Trovato senza vita sul sentiero

Il corpo esanime di Nicola Ciciriello, 66 anni, è stato scoperto da due escursionisti a Battedizzo. L’incidente in una zona impervia: il cadavere è stato recuperato in elicottero dal soccorso alpino .

A fianco, il recupero della salma del 66enne con il verricello

A fianco, il recupero della salma del 66enne con il verricello

Incidente mortale in mountain bike sulle alture di Battedizzo, frazione del comune di Sasso Marconi, nella Riserva naturale del contrafforte pliocenico. A perdere la vita un uomo di 66 residente a Casalecchio, Nicola Ciciriello. Erano da poco passate le 11 quando un uomo e la figlia, entrambi residenti a Battedizzo e impegnati in una passeggiata lungo un sentiero poco frequentato che corre molto vicino a un altro percorso conosciuto col nome di ‘Sentiero Gianna’, hanno scorto, alle pendici del Monte Mario, una persona inanimata e sanguinante e, poco distante, una mountain bike a terra.

I due escursionisti hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti una squadra del soccorso alpino e speleologico della stazione Rocca di Badolo, l’elicottero del 118 decollato da Pavullo dotato di verricello, i vigili del fuoco e i Carabinieri. L’elicottero, considerata la zona impervia, ha sbarcato il personale con il verricello: il medico, raggiunto il punto dell’intervento, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 66enne. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Data la natura delle lesioni e l’orografia della zona, si presume che l’uomo sia precipitato per circa 30 metri dal dirupo soprastante il luogo in cui è stato ritrovato, insieme alla sua bicicletta a pedalata assistita.

La salma, giunta l’autorizzazione da parte del pubblico ministero di turno, è stata recuperata dall’elicottero con il verricello e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. La riserva, a pochi chilometri dalla città, è particolarmente frequentata da escursionisti e biker e offre itinerari di diversa difficoltà, presentando zone impervie e pareti verticali di arenaria.

