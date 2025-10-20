Caduta tragica in mountain bike. Trovato senza vita sul sentiero

Incidente mortale in mountain bike sulle alture di Battedizzo, frazione del comune di Sasso Marconi, nella Riserva naturale del contrafforte pliocenico. A perdere la vita un uomo di 66 residente a Casalecchio, Nicola Ciciriello. Erano da poco passate le 11 quando un uomo e la figlia, entrambi residenti a Battedizzo e impegnati in una passeggiata lungo un sentiero poco frequentato che corre molto vicino a un altro percorso conosciuto col nome di ‘Sentiero Gianna’, hanno scorto, alle pendici del Monte Mario, una persona inanimata e sanguinante e, poco distante, una mountain bike a terra.

I due escursionisti hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti una squadra del soccorso alpino e speleologico della stazione Rocca di Badolo, l’elicottero del 118 decollato da Pavullo dotato di verricello, i vigili del fuoco e i Carabinieri. L’elicottero, considerata la zona impervia, ha sbarcato il personale con il verricello: il medico, raggiunto il punto dell’intervento, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 66enne. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Data la natura delle lesioni e l’orografia della zona, si presume che l’uomo sia precipitato per circa 30 metri dal dirupo soprastante il luogo in cui è stato ritrovato, insieme alla sua bicicletta a pedalata assistita.

La salma, giunta l’autorizzazione da parte del pubblico ministero di turno, è stata recuperata dall’elicottero con il verricello e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. La riserva, a pochi chilometri dalla città, è particolarmente frequentata da escursionisti e biker e offre itinerari di diversa difficoltà, presentando zone impervie e pareti verticali di arenaria.