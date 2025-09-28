Cadute e risarcimenti: "In tre anni 800 domande. Ma il 50% viene respinto"

Le risposte di Birmingham

Le risposte di Birmingham
Bologna
CronacaCadute e risarcimenti: "In tre anni 800 domande. Ma il 50% viene respinto"
28 set 2025
FRANCESCO MORONI
Cronaca
Le richieste avanzate al Comune, tra le cause buche, cantieri e tombini. Venturi (FI): "Gravi responsabilità della Giunta e cittadini senza indennizzi".

Sono 770 le richieste di risarcimento danni per cadute in strada negli ultimi tre anni

Quella dei risarcimenti per cadute in strada è "una vera e propria odissea". Giulio Venturi, consigliere comunale di Forza Italia e responsabile nazionale del ‘dipartimento mare’ degli azzurri, ne è convinto: "Troppi cittadini rimangono senza risarcimento a fronte di gravi responsabilità dell’amministrazione nella manutenzione ordinaria". E in effetti i numeri, emersi da un’interrogazione del forzista, danno ragione a Venturi. Se non altro per quanto riguarda la farraginosità di procedure e iter vari: nel 2022 le richieste di danni arrivate a Palazzo d’Accursio erano state 240, ma la metà hanno visto un rifiuto (118). E ancora: 233 nel 2023 (96 rifiutate) e 297 nel 2024 (150 bloccate), a dimostrazione di un trend che punta verso l’alto.

Ancora più interessanti sono le varie voci per cui vengono chiesti risarcimenti: 391 per colpa di una buca, 84 per "cattiva manutenzione", 70 per "avvallamenti dislivelli", 65 a causa di un tombino o una botola, 12 per scavi da cantiere, 8 per una catena da area pedonale, 8 per un cordolo prefabbricato, 5 per segnaletica assente o carente, 90 per "altri motivi".

Venturi, che porta avanti la battaglia assieme al collega di partito Manes Bernardini (responsabile regionale ‘infrastrutture e mobilità’), insiste: "La metà delle richieste viene cestinata, addossando ai cittadini la responsabilità e i costi della cattiva manutenzione stradale".

"Quanto riportato dall’interrogazione fatta a Palazzo d’Accursio è sconcertante – prosegue l’azzurro – ed evidenzia come i cittadini rimangano senza risarcimento, al contrario di quanto previsto dall’assicurazione civile per danni da cadute nelle varie situazioni di ‘insidie e trabocchetto’. I numeri delle richieste respinte sono esorbitanti, a fronte di danni derivanti da carenze palesi dell’amministrazione: basti ricordare recentemente il caso emblematico della ciclista caduta sulle rotaie del tram, a cui non solo non sono stati pagati i danni, ma è stata anche elevata una contravvenzione. Sarebbe ora che Lepore riconoscesse gli errori fatti e procedesse con opere infrastrutturali più sicure e meglio segnalate e con un ripristino immediato delle tante strade critiche presenti in città. Prima di pensare a nuove opere faraoniche i bolognesi chiedono la buona gestione e messa in sicurezza di quelle esistenti per evitare nuovi feriti e cadute".

Per cadute da "insidie e trabocchetti", nello specifico, si intendono quegli incidenti dovuti a pericoli nascosti e imprevedibili su strade o marciapiedi, come buche o tombini sporgenti, che rendono l’amministrazione responsabile del danno. Per ottenere il risarcimento, il cittadino deve dimostrare che il pericolo era oggettivamente invisibile e soggettivamente imprevedibile e, in sostanza, non poteva essere evitato con l’ordinaria diligenza.

Incalza anche Bernardini: "I dati sulle cadute causate da buche in città dovrebbero fare riflettere sulla qualità della manutenzione – puntualizza l’azzurro –. I casi denunciati da pedoni e ciclisti incappati in varie disavventure percorrendo le vie della città sono la testimonianza di come esista un vero problema di manutenzione e di controllo di marciapiedi e pubbliche vie. Una situazione destinata ad aggravarsi con le nuove insidie derivanti dalle nuove barriere architettoniche: i binari del tram".

© Riproduzione riservata