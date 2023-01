Casa Bologna, Acli presenta i dati Isee: “Chi ha figli sceglie di andare a vivere in provincia”

L'inaugurazione del nuovo Caf Acli

Bologna, 2 gennaio 2023 – Con l’inaugurazione del nuovo Caf Acli in via Bentini 31/A, ad angolo con via Molière, si inaugura anche la campagna Isee.

E per l’occasione, il Caf presenta i dati del valore Isee 2022 sul territorio metropolitano. Con un incremento del 26%, le dichiarazioni sostitutive uniche - Dsu - generante sono state 20.770, di cui oltre diecimila sono di residenti a Bologna.

Sono quasi 18mila i cittadini che hanno richiesto l’Isee con minori o disabili nel nucleo familiare. "Cinquemila di questi abitano in città - dice Simone Zucca, direttore di Caf Acli -. Il 18% ha un valore Isee inferiore a cinquemila euro, e vive in affitto”. Un dato preoccupante, che segnala la fragilità economica di tante famiglie, che preferiscono vivere fuori città: “Il tema degli affitti è un problema per i nuclei familiari - spiega Chiara Pazzaglia, presidente Acli -. I proprietari scelgono a chi affittare, con delle richieste improponibili per le famiglie. Bisogna ripensare le tariffe dei canoni concordati”.

In merito alle abitazioni, infatti, i residenti appartenenti alla fascia di reddito più bassa sono in affitto; con l’aumentare del valore Isee, aumentano anche le possibilità economiche e migliora la qualità della vita. Dall’analisi, emerge la povertà e la solitudine delle donne: "Le donne sole, soprattutto quelle anziane, non riescono a stare al passo con i cambiamenti sociali- aggiunge Pazzaglia-. Bisogna rivedere il Welfare di genere”.