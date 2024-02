Caf, dormitori, mense. Arriva la mappa digitale

Dagli ambulatori sociali ai Caf, dai corsi di italiano per stranieri alle attività sportive e culturali, dalle mense ai vari sportelli di supporto abitativo, psicologico, alla genitorialità e contro le dipendenze. E poi ancora orientamento al lavoro, centri antiviolenza, dormitori e corsi di formazione. La ricchezza del ‘sottobosco’ sociale di Bologna arriva a portata di click, grazie a una nuova mappa online geolocalizzata realizzata dal Comune, che riunisce in un’unica pagina ben 574 servizi e risorse di comunità. Per ogni attività è prevista una scheda informativa e per facilitare la ricerca sulla mappa è possibile filtrare i servizi sulla base della tipologia, del quartiere e del destinatario: adulti, bambini, giovani, anziani, lgbt, migranti, disabili.

La mappa, realizzata anche sulla base delle richieste dei cittadini agli sportelli sociali, è stata presentata dagli assessori Luca

Rizzo Nervo (Welfare) e Massimo Bugani (Innovazione digitale). "E’ una nuova freccia al nostro arco – ha detto Rizzo Nervo –, oltre il 90% delle segnalazioni che riceviamo non riguarda la qualità o quantità dei servizi, ma la loro accessibilità. Da tempo ragioniamo su come migliorare l’accesso, perché lì si annida il rischio di generare forti disuguaglianze tra le persone".

La mappa online "potrà dare un grande aiuto ai cittadini – ha aggiunto Bugani –, è una mappa che sembra semplice, ma dietro c’è un lavoro pazzesco. E si accompagnerà a un lavoro che stiamo facendo sul digital divide, che metteremo a terra nelle Case di Quartiere grazie anche ai fondi Pnrr della Regione".