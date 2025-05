Caffè Carlino, anima green. Dalla sanità ai trasporti. Il confronto con i lettori in una casa ’speciale’

Il Resto del Carlino è tra la gente. Già dalla mattina, dal bar e dalla colazione. La conferma arriva da piazza Minghetti, a Bologna, dove i giornalisti della Cronaca hanno incontrato i cittadini in occasione di ’Caffè Carlino’. Una giornata speciale all’interno di ’Casa Carlino’, per l’occasione una splendida serra ecosostenibile allestita in piazza Minghetti, in pieno centro a Bologna, durante il festival Agrofutura, andato in scena tra venerdì 16 e sabato 17 maggio.

Un appuntamento speciale, quello del ’Caffè Carlino’, dove i lettori hanno potuto assistere a interviste e colloqui dal vivo. Ospiti per l’occasione Irene Priolo, assessora regionale a Trasporti e Infrastrutture dell’Emilia-Romagna; Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura e all’agroalimentare dell’Emilia-Romagna; Francesco Sassone, consigliere regionale di Fratelli d’Italia; Chiara Gibertoni, direttrice generale del Policlinico Sant’Orsola; Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Ascom Bologna e dell’Aeroporto Marconi; Salvatore Vassallo, professore ordinario di Scienza Politica all’Università di Bologna e direttore Fondazione di Ricerca Istituto Carlo Cattaneo; Angelo Taschetta, presidente Associazione Sfogline di Bologna; Aldo Zivieri, della Macelleria Zivieri; Esther Maria Martelli, presidente Associazione Carciofo Violetto di San Luca. Hanno moderato gli interventi il vicedirettore del Carlino, Valerio Baroncini, e il capocronista di Bologna Andrea Zanchi. E non sono mancate sorprese, come ad esempio una delegazione di commercianti, tutti a tinte rossoblù dopo la vittoria del Bologna in Coppa Italia. Quei commercianti che, per il secondo anno consecutivo, stanno partecipando all’iniziativa Vetrine Rossoblù.

Un ’Caffè Carlino’ che così si è riproposto, dopo il grande successo in città per l’avventura in Champions League del Bologna, per l’anniversario dei 140 anni del giornale. Un appuntamento storico e importante per tutto il panorama editoriale e giornalistico in Italia. Il tour del nostro quotidiano proseguirà nelle prossime settimane anche nelle altre città di Emilia-Romagna e Marche, pronto a dare la parola ai cittadini per stimolare il confronto sui temi più sentiti.

Nicholas Masetti