Caffè delle stagioni, focus sull’Alzheimer

Ha ripreso a San Giovanni in Persiceto il ‘Caffè delle stagioni’. Uno spazio d’incontro informale in cui le persone con deterioramento cognitivo (morbo di Alzheimer) e i loro familiari possono vivere momenti di socialità, prendere parte ad attività stimolanti e ricreative, sempre accompagnati da professionisti e volontari. Da marzo l’attività è ripresa nel centro sociale ‘La Stalla con frequenza quindicinale il sabato. I prossimi appuntamenti in programma sono: sabato 19 aprile; sabato 10 maggio e sabato 24 maggio. I familiari e i caregiver vengono accolti in un gruppo di confronto e condivisione, dove poter ascoltare ed essere ascoltati. Contemporaneamente, le persone con difficoltà a livello cognitivo possono sperimentare varie attività di stimolazione cognitiva e psicomotoria.