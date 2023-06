Caffè la Messicana cambia proprietà

‘Caffè la Messicana Piacenza’ è stata ceduta a Italian Private Opportunities fondo dedicato del progetto industriale sponsorizzato da Copernicus Wealth Management, asset manager svizzero guidato dal ceo Marco Boldrin, specializzato in investimenti di Private Equity. ‘Caffè La Messicana Piacenza’ è una storica torrefazione piacentina fondata nel 1957. Partita come piccolo laboratorio artigianale di lavorazione del caffè, oggi è presente in 32 Paesi del mondo, incluse aree come Nord America, Nord Africa e Asia. La società era stata acquisita dal Fondo Assietta Private Equity, noto operatore italiano specializzato nel mid market, con l’obiettivo di sostenerne il processo di sviluppo.