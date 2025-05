Caffè San Pietro, ritrovo di artisti e letterati

Nicoletta

Barberini Mengoli

Per cenacolo culturale normalmente si intende un luogo di ritrovo di intellettuali e artisti accomunati da uno stesso interesse o desiderio di confronto reciproco. Uno dei più noti e storici cenacoli bolognesi all’inizio del ‘900 è stato il caffè San Pietro situato all’inizio di via Indipendenza nel palazzo Ottani Grandi all’angolo con via Altabella. In origine, circa nel 1794, si chiamava Caffè di Geminiano ed era un modesto esercizio, dove si discutevano gli avvenimenti giacobini francesi. In seguito, cambiò nome in San Pietro e, a metà Ottocento, venne frequentato dalla servitù del luogo e la sera da giocatori di carte. Fu solo dopo il restauro alla metà del secolo che diventò il luogo con la clientela più elegante, aperto giorno e notte.

Nel 1908, l’allora conduttore dell’esercizio, lo decorò in stile floreale, secondo i dettami del Liberty. L’accogliente cenacolo diventò punto di incontro di artisti e letterati bolognesi come Bino Binazzi, Mario Pozzati, Dino Campana e Luigi De Pisis. Un giorno capitò l’eccentrico Tommaso Marinetti, nonché l’attore Ettore Petrolini. La curiosità di questo luogo era che qui si svolgeva la storia culturale del nostro paese. Gli importanti frequentatori però, in questa circostanza, si presentavano con molta semplicità, inconsapevoli, almeno all’apparenza, che stavano con i loro discorsi e dissertazioni iniziando correnti letterarie o artistiche. Per esempio, per lo scrittore Giuseppe Raimondi e Giorgio Morandi, il Caffè San Pietro era la meta quotidiana. Morandi era allora un pittore ignoto e quando vi entrava ‘girava gli occhi intorno per controllare i presenti’, poi si sedeva su un divano d’angolo o ad un tavolo appartato. Attorno al 1930 era considerato il luogo più elegante di Bologna, frequentato anche da Alessandro Cervellati, Lea Colliva e Pier Paolo Pasolini. Ma ormai negli anni ‘40, il locale protagonista della Belle Époque si avviò al declino, e nel 1944 chiuse.