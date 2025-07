Caffitaly, ristrutturazione finanziaria e nuovo ad

Caffitaly, società bolognese attiva nella produzione e distribuzione di capsule e macchine da caffè, ha completato "con successo il processo di ricapitalizzazione e ristrutturazione finanziaria con i propri creditori". L’accordo di ristrutturazione, spiega una nota dell’azienda emiliana, "è stato firmato e presentato per l’omologazione al Tribunale di Bologna. La finalizzazione dell’operazione è attesa nelle prossime settimane".

Il processo di ristrutturazione della casa di Gaggio Montano era stato avviato nel 2023 e, viene sottolineato, "condotto in pieno allineamento con gli azionisti, i creditori finanziari e gli stakeholder istituzionali". Negli ultimi due anni Caffitaly è stata guidata da Massimiliano Pogliani che, dopo avere guidato il percorso di risalita del gruppo, lascia il ruolo di amministratore delegato: da ieri il suo posto viene preso da Andrea Zocchi già nel management, dal 2024, come direttore finanziario e direttore operativo. "Sono orgoglioso di quanto realizzato in questi due anni – osserva Pogliani nella nota –, oggi Caffitaly è strutturalmente più solida, focalizzata e meglio attrezzata per affrontare il futuro. È il momento giusto per passare il testimone ad Andrea, che è la persona giusta per guidare l’azienda nella prossima fase, e in cui ripongo piena fiducia per portare avanti il lavoro costruito insieme, grazie alla sua visione e capacità". Dal canto suo, il nuovo ad, oltre a ringraziare l’ex numero uno "per il lavoro svolto insieme negli ultimi 18 mesi e per il suo continuo supporto durante questo periodo di transizione" sottolinea come "l’obiettivo ora è eseguire con disciplina e rafforzare ulteriormente le relazioni solide e fiduciarie con tutti i nostri stakeholder: clienti, fornitori, sindacati e partner.

Si era chiusa nel gennaio scorso la vertenza scaturita dalla crisi della Caffitaly. L’assemblea dei lavoratori aveva approvato l’accordo quadro sottoscritto tra azienda e rappresentanze sindacali, avevano annunciato con soddisfazione le segreterie dei sindacati Flai Cgil e Fai Cisl. Dopo mesi di confronto serrato a e a tratti duro per mettere in sicurezza l’azienda e salvare il maggior numero possibile di posti di lavoro, si era giunti alla firma.

"L’accordo prevede da fine gennaio 2025 l’intervento della cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione industriale e un piano di investimenti che porterà nel 2025 tre nuove linee di prodotto a Gaggio prevedendo nel 2026 di arrivare a produrre 2,5 volte le capsule prodotte nel 2025 (+90 milioni di capsule prodotte) e concentrando l’assemblaggio macchine nello stabilimento di via Panigali – spiega la nota –. Tale piano prevede una riduzione dell’esubero da 112 a 44 unità con la possibilità di poter recuperare ulteriori 10/15 unità durante la gestione del programma di cigs".