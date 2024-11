Cagnolina scompare dopo il blitz dei ladri

Ladri all’assalto del Castel del Vescovo di Sasso Marconi. Nel tardo pomeriggio di sabato scorso i predoni delle abitazioni hanno messo a segno un colpo ai danni della famiglia Biagi scappando poi con un bottino fatto di contanti e gioielli di casa. Ma all’appello delle cose più care che mancano ai proprietari dopo questo brutto episodio c’è in prima fila Pesca: un’affettuosa esemplare di razza Pomerania che dall’irruzione dei ladri risulta introvabile.

"Sono disperata, mi manca tantissimo, è un vuoto incolmabile quello che si è aperto insieme alla violenza subita dell’intrusione di estranei che hanno frugato dappertutto", dice affranta Gianna Biagi, che nella denuncia presentata ai carabinieri della stazione di Sasso ha ricostruito tempi e modalità della razzia avvenuta tra le 16 e le 19,30 di sabato pomeriggio. Con i quattro componenti della famiglia che abita in questo luogo storico di via Castello in trasferta da parenti per festeggiare il compleanno di un nipotino. "Periodicamente controllavo anche il display della videosorveglianza che vigila sulla nostra casa – racconta la signora –, ma non è bastato perché quando siamo rientrati giù davanti al cancello bloccato ci siamo resi conto che era successo qualcosa di brutto". Fili dell’automatismo tagliati, lampioni oscurati con bidoni, una scala da giardino appoggiata al muro vicino alla finestra dalle imposte solo accostate. E poi la porta aperta, le stanze sottosopra. La vecchia cassaforte a muro staccata dalla parete con lo sportello aperto e poco distante il disco di un flessibile e un piede di porco. Tutte tracce che hanno confermato il peggiore tra i sospetti insinuatisi nei proprietari rientrati poco prima delle 20.

"Per prima cosa ho cercato la mia cagnolina, che non ha mai mancato di salutarci e farci festa ogni volta che rientriamo... l’ho chiamata, cercata dappertutto. Ma niente! Mentre constatavamo la devastazione delle nostre cose più care ho dovuto prendere atto che la nostra carissima Pesca non c’era più", aggiunge Gianna, che vive questo distacco con dolore profondo e che spera ancora di ritrovare la sua compagna allegra, affettuosa, di piccola taglia e dall’abbondante pelliccia tendente al rosso. In casa sono in corso i lavori di ripristino e di conteggio dei danni anche materiali provocati da una banda di malviventi che potrebbe avere messo a segno altri colpi nella stessa serata e che con ogni probabilità non si è caricata di un bottino comunque fastidioso come un cane.

Gabriele Mignardi