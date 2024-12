Caja striglia i ragazzi dopo il ko: "Ma al ritorno sarà un’altra musica"

Amareggiato per la sconfitta, ma ancor di più per la prestazione negativa della squadra. Attilio Caja analizza con grande attenzione la sconfitta di Pesaro che chiude il 2024.

"Pesaro ha fatto una eccellente partita con un’aggressività nettamente migliore alla nostra, hanno vinto facile con meriti, la nostra è stata una partita molto modesta", sottolinea il coach. Una prestazione sottotono da parte di tutta la squadra in cui l’unico a salvarsi è stato Pietro Aradori: "Ha fatto una grande partita mentre tutti gli altri giocatori sono stati nettamente sottotono, non siamo riusciti a far vedere la nostra parte migliore di noi".

Caja non cerca però alibi, anche se precisa la condizione di Kenny Gabriel costretto ad uscire per infortunio nel secondo quarto: "Aveva un problema d’infiammazione al ginocchio già nei giorni scorsi; abbiamo provato a gestirlo con le terapie, ovviamente ci dispiace per lui. La sconfitta non è un problema dovuto alla sua assenza, sono mancati tanti giocatori e non deve essere una giustificazione. E’ mancata la giusta determinazione".

Fantinelli, Mian e Bolpin sono stati poco efficaci e hanno raccolto appena 9 punti in tutto. "Pesaro aveva molta energia noi non eravamo in ritmo, eravamo remissivi. Bisogna giocare con il cuore, con la testa e bisogna trovare anche altre risorse", ribadisce l’allenatore.

Poi Caja parla dell’esordio di Vencato: "E’ apparso spaesato, ma è normale ha fatto solo due allenamenti con la squadra. La società ha messo a disposizione un nuovo giocatore e sono convinto che con il tempo ci potrà dare una grande mano. Non era sicuramente lui che doveva togliere le castagne dal fuoco. Come per il ritorno di Cusin: era logico che dopo due mesi anche lui oggi sarebbe stato in difficoltà".

Una sconfitta che non preoccupa il tecnico pavese: "Non sono preoccupato perché abbiamo perso, speriamo che Gabriel recuperi in fretta, di inserire Vencato e recuperare Cusin; tra l’altro mi porto un grande pensiero positivo per Aradori. Sono convinto che al ritorno sarà un’altra musica".

Filippo Mazzoni