Cala il ’Silenzio’ in scena. È il sipario ad arte di Puglisi

Cala il Silenzio al Teatro Duse: il sipario d’autore firmato dall’artista Lorenzo Puglisi sarà esposto al pubblico prima di tutte le messe in scena della stagione 2024-2025. Per il sesto anno consecutivo lo storico teatro bolognese rinnova la collaborazione con il Teatro Cartiere Carrara di Firenze: le opere provengono dalla collezione di Sipari d’autori realizzati da grandi artisti italiani, curata dal teatro fiorentino stesso e dall’Associazione Amici della Contemporaneità, su iniziativa di Claudio Bertini, Massimo Gramigni e il gallerista Santo Ficara, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Il sipario di Lorenzo Puglisi, il più giovane dei pittori della collezione e tra gli artisti esposti nelle dodici sale della collezione degli Autoritratti delle Gallerie degli Uffizi, è una rivisitazione in chiave contemporanea dell’Annunciazione di Tintoretto, di cui si scorgono soltanto i volti e le mani della vergine e dell’angelo (di cui è dipinta anche l’ala), su uno sfondo nero e profondo che avvolge la scena. Il Silenzio (questo il titolo del sipario) è un’opera mistica, che invita il pubblico a contemplare il buio prima della luce, l’istante prima della messa in scena, in cui il sipario si alza e il silenzio lascia spazio al ’rumore’ dell’arte.

"Realizzare un’opera per un teatro per me è un sogno: nei miei dipinti c’è molta oscurità, la parte luminosa è più rarefatta, dunque la grande dimensione (12 per 6 metri ndr.) permette un’intensità maggiore. Allo stesso modo però ho riscontrato difficoltà nel mantenere su larga scala la stessa efficacia visiva delle mie tele di grandezza più contenuta" sottolinea Puglisi. Una rappresentazione contemporanea, dunque, che gioca su elementi artistici della tradizione e che è ubicata in uno dei teatri più antichi della città. Il suo Silenzio non precederà solo tutti gli spettacoli del Duse fino al 31 maggio, ma sarà anche parte di ArteFiera: "Durante l’Art city white night, l’8 febbraio alle 23.45, l’opera sarà visibile a tutti in occasione dell’incontro gratuito che ospiteremo tra Puglisi, il direttore del Mambo Lorenzo Balbi e lo storico e critico d’arte Marco Tonelli" conclude Gabriele Scrima, direttore del Teatro Duse.

Alice Pavarotti