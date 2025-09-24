Calabresi: "La fatica non va evitata: è il motore della nostra vita"

"Vi auguro di fare fatica nella vita". Mario Calabresi racconta che, quando pronuncia questa frase durante gli incontri nelle scuole, gli studenti lo guardano un po’ stupiti. Eppure il messaggio del suo nuovo libro Alzarsi all’alba (Ed Mondadori) è proprio questo: "Qualunque opera di valore ha bisogno di fatica, in tutte le sue forme: costanza, dedizione, pazienza". Il volume, che sarà presentato dal giornalista e scrittore oggi alle 18 alla Libreria Coop Ambasciatori, raccoglie storie di persone che hanno fatto della fatica una compagna quotidiana: chi la vive per senso del dovere e di responsabilità, chi sceglie la fatica fisica per superare un dolore profondo, e chi la affronta per amore.

Mario Calabresi, partiamo dal titolo: perché ha scelto proprio Alzarsi all’alba? "L’alba è l’inizio della giornata, un momento magico pieno di promesse e possibilità. Certo, qualcuno potrebbe obiettare: “Io mi alzo all’alba ogni giorno per andare a fare un lavoro pesante, non c’è niente di poetico“. Ed è vero. Ma proprio qui sta il cuore del libro: la fatica è qualcosa che spesso vorremmo evitare, eppure è anche il motore della nostra vita".

La scintilla per questo libro nasce anche da una frase dell’atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani, che le ha detto ’La fatica la devi adorare’. "Sì, perché negli ultimi anni ci siamo raccontati che tutto sarebbe diventato più facile, grazie alla tecnologia, ai trasporti, ai servizi a domicilio. Non devi più muoverti: la pizza, i film, le informazioni, tutto arriva comodo a casa. Ma la verità è che i traguardi raggiunti senza fatica non daranno mai la stessa soddisfazione".

Il libro parte dai ricordi di tradizioni ed usanze passate, e di come la fatica di un tempo le preservasse. Ma poi lei avverte che non bisogna guardare al presente con nostalgia. "É vero, ho imparato a osservare tutto ciò che è nato grazie ai giovani. Non è vero che non hanno voglia di faticare, questa è un’accusa che ogni epoca ha rivolto ai propri ragazzi: per curiosità sono andato a cercare nell’archivio de La Stampa e ho trovato articoli degli anni ’70, ’50, dell’800, persino scrittori dell’antica Roma dicevano che “i giovani non hanno più virtù“. In realtà ogni generazione affronta la propria fatica. Oggi i ragazzi vivono un impegno psicologico superiore al passato, e giustamente iniziano a dare valore all’equilibrio e separazione tra lavoro e relazioni umane. Questo è sano, ma resta importante non illudersi di poter vivere senza fatica: spero che abbiano sempre il coraggio di sperimentarla, di conquistarsi le cose, di mettersi in gioco".

Tra le storie che racconta c’è anche quella della nuotatrice Benedetta Pilato, che mostra come sia cambiato il modo di vivere il fallimento. "Non si può pensare che tutto l’impegno e tutta la fatica si riducano a un centesimo di secondo, a una performance. Nel mio libro precedente, Il tempo del bosco (Mondadori), ricordavo che la vita non è una gara di cento metri, ma una maratona. I risultati non si misurano in un giorno, ma sul lungo periodo".