Caladea, scrittrice e avvocata "La mia città misteriosa e allegra"

di Francesco Moroni

aladea, come nasce questa passione per la scrittura?

"Dal caso, come spesso succede. Sono un’avvocata e, in passato, mi sono occupata insieme a un’associazione di consumatori di un caso veramente curioso: c’era questo farmaco che, come effetto collaterale, generava ludopatia. Aveva catturato l’attenzione dell’opinione pubblica, ma anche di giornali e media, e così mi sono detta: ‘Forse un giorno ne scriverò…’. E poi è successo". Basta sentirle pronunciare poche parole per capire tutta la passione e il carisma di Federica Caladea, avvocata bolognese, che ha scelto di lanciarsi da qualche anno in una nuova avventura un po’ per amore della scrittura, un po’ per il bagaglio di esperienza in ambito giudiziario. Prima con La memorabile difesa di una figlia di buona donna, due anni fa, e da pochissimi mesi con Reno: due storie che, sullo sfondo, non potevano non avere Bologna. A farle da trampolino di lancio i social network, dove Caladea è solita scrivere pensieri, commenti, consigli e non solo per i propri follower, fino a essere notata da una casa editrice che le ha dato la possibilità di esprimersi.

Dicevamo… farmaci e ludopatia?

"Sei bolognesi finirono per rivolgersi a questa associazione in primis, e poi a me come legale, per essere risarciti dalla casa farmaceutica: si erano giocati tutto il loro patrimonio. Ho pensato che la storia potesse essere interessante e, ben dieci anni dopo, ne è nato un libro".

I fatti sono romanzati?

"Sì, ovviamente, ma è ispirato a quanto accaduto realmente e ho trasformato la storia in una sorta di ‘legal-thriller’. Parlo di me, del caso, di Bologna… Di tutto, insomma".

Da qui, la voglia di continuare a scrivere?

"È nato tutto in maniera inaspettata, come ho detto. Non mi ero mai affacciata al mondo dell’editoria, ma ho visto subito un buon riscontro da parte del pubblico, tanto da voler scrivere ancora, mantenendo sempre lo stesso leitmotiv dell’altro racconto. Ci sarà anche un terzo romanzo a cui sto lavorando…".

Bologna continua a fare la sua parte nei libri?

"Nel primo volume è una vera coprotagonista, sia nella descrizione delle vie, sia con la presenza di Lucio Dalla: lui viene citato, e la mamma della protagonista era solita ascoltare sempre le sue canzoni. C’è un’anima bolognese, la città è il cuore pulsante".

E in ‘Reno’?

"Anche qui la protagonista si muove spesso in centro a piedi. In più c’è nuovo personaggio, che parla in puro bolognese, con alcune note a piè di pagina per tradurre il dialetto. Bologna si presta tantissimo perché ha mille sfaccettature, è tanto allegra quanto misteriosa. E questo piace: è una scenografia nuova, non più soltanto Roma o Milano".

Che effetto fa buttarsi in questa avventura da scrittrice? Sogno o follia?

"Non so se sia stata incoscienza o piuttosto il fatto di non avere aspettative, ma semplicemente sentivo la voglia di farlo. Ho sempre voluto scrivere perché mi piace e non perché voglio essere letta da migliaia di persone. Penso sia qualcosa in cui ci si deve lanciare soprattutto per passione: io sono partita dal niente e lo scorso 28 giugno il mio romanzo è stato presentato da Carlo Lucarelli. Per chi ama scrivere gialli, direi che è uno dei massimi traguardi…".