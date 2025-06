Caladea, una storia di vita: "Nel mio romanzo affronto ignoranza e pregiudizio"

Federica Caladea, da quasi 20 anni avvocato, da qualcuno in meno anche autrice: è arrivata al suo terzo romanzo, Come la ruggine (Gemma Edizioni). La passione per la scrittura continua: a maggio l’ha presentato al Salone del libro di Torino. Com’è andata?

"È andata molto bene e a inizio giugno l’ho presentato anche alla libreria Nanni insieme con Giampiero Rigosi, scrittore e sceneggiatore".

Come nasce il volume?

"Il libro nasce da un tweet, da un post su X di un utente che seguo da anni e che raccontava di questo vicino di casa conosciuto in paese come un grande razzista. È una storia vera: quest’uomo ha una figlia che ha adottato un bambino nero, prima di morire in un incidente stradale. E così il nonno si ritrova ad occuparsi di questo bimbo e "a diventare il più buono del mondo".

Una storia che l’ha ispirata.

"Ho detto: ‘Basta, non voglio sapere altro. È una storia perfetta, voglio scrivere’".

È ambientato a Bologna?

"Questa volta no, ho deciso di ambientarlo a Bobbio (nel Piacentino, ndr). Ho immaginato un vedovo benestante, con una vita agiata, i cui unici pensieri sono polemiche un po’ sterili e superficiali, quelle che legge sui giornali ad esempio sull’immigrazione".

Poi?

"Poi avviene questa adozione, che allontana padre e figlia fino a non parlarsi più. Ma la morte della donna, questo evento drammatico costringe il padre a rivedere tutti i suoi principi".

Quali?

"L’ignoranza e il razzismo che ti portano a non conoscere culture diverse dalla tua e ad avere pregiudizi. Fino a subire in prima persona quel pregiudizio, perché quando la figlia adotta il bimbo l’uomo comincia a essere definito ‘l’amico dei neri’".

Come reagisce?

"Prima si isola da tutti, ma piano piano il rapporto cresce e lui cambia, ad esempio ritrova alcune simpatie della sua giovinezza e comincia a frequentarsi con una ex fiamma. C’è un amico carabiniere, la ‘matta del paese’ che sputa verità e altro ancora".

Uno spaccato della società?

"È una storia di crescita personale e di riscoperta di determinati valori. Da un grande dolore nasce una nuova famiglia, c’è una presa di coscienza di quanto a volte l’ignoranza e i pregiudizi possano fare danni enormi".

E per il futuro?

"Sto già lavorando al terzo volume della saga che comprende anche i primi due che ho scritto. Non mi fermo, insomma...".