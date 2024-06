Calafiori in campo con l’Italia agli Europei: la fidanzata Benedetta è la sua prima tifosa

Bologna, 15 giugno 2024 - Riccardo Calafiori si prepara all'esordio con gli azzurri agli Europei. Questa sera il calciatore rossoblù è infatti tra i probabili titolari degli undici che scenderanno in campo contro l'Albania.

Il difensore è l'unico calciatore che rappresenterà il Bologna ai campionati europei dopo l'esclusione dell'ultima ora di Orsolini. Eppure, c'è tantissima attesa tra i tifosi rossoblù nel vedere il proprio beniamino con la maglia azzurra, a maggior ragione dopo che Claudio Fenucci l’ha dichiarato incedibile durante la presentazione del nuovo tecnico Italiano.

Una stagione esaltante per il difensore, che Thiago Motta ha scoperto centrale dopo una carriera da terzino. Riportato in Italia dal Basilea, Calafiori è stata la vera rivelazione di una stagione da Champions del Bologna.

Il bacio in diretta

A tifare per Riccardo, oltre ai tifosi del Bologna, anche la sua fidanzata Benedetta, la sua prima tifosa. La piazza rossoblù l'ha già conosciuta durante l'ultima partita casalinga contro la Juventus (in cui Calafiori siglò una doppietta).

Benedetta raggiunse infatti il fidanzato a fine partita durante la festa Champions, sorprendendolo con un bacio a favore di telecamere. Ovviamente, con maglietta numero 33 indosso. Un gesto che non è passato inosservato, soprattutto per le polemiche suscitate. In molti infatti hanno interpretato il bacio in diretta come un "marchiare il territorio" da parte della stessa ragazza davanti alla giornalista di Dazn Giorgia Rossi. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro del mondo.

La coppia

I due sono molto affiatati anche sui social, con le prime foto insieme che risalgono all'estate scorsa, quando hanno trascorso insieme una vacanza tra Ponza e Ventotene. Quest’anno, invece, la coppia ha inaugurato l’estate a Sharm-El-Sheik, prima della chiamata in azzurro di Calafiori.

"Sarò la tua spalla per tutta la vita, tu la mia poesia", la dolce dedica di Benedetta al suo Riccardo. 27 anni compiuti il 19 gennaio, della sua vita privata si sa ben poco, tra cui il suo cognome e il suo lavoro (anche se su Instagram sono presenti alcuni shooting fotografici come modella).

Il tatuaggio di Riccardo Calafiori con la fidanzata Benedetta: la frase giapponese che significa "sentimento d'amore"

Il legame tra i due giovani è talmente forte che hanno deciso anche di imprimerlo sulla pelle, scegliendo di tatuarsi la frase giapponese "Koi no Yokan” che significa “sentimento d'amore”.