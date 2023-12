Calafiori: "Vedo tifosi commossi, avanti così"

"Stiamo facendo qualcosa di straordinario, è un sogno". Non lo è. È un Bologna da sogno, semmai, ed è realtà. Come Riccardo Calafiori, ancora una volta tra i migliori. Era chiamato alla gara dell’ex, all’esame di maturità come tutto il Bologna, in uno spareggio per il quarto posto. Missione compiuta, altra vittoria convincente: "Vedo dei tifosi commossi e li capisco, è incredibile quello che stiamo facendo. Non sarà facile continuare così ma stiamo bene, lavoriamo bene e ragioniamo partita per partita. Dobbiamo continuare così, questa deve continuare ad essere la nostra strada". È un momento magico, riesce di tutto e di più, al Bologna. E Riccardo Calafiori spiega a modo suo la magia dell’annata e il senso di onnipotenza calcistica che i rossoblù trasmettono in questo momento a chi li guarda: "Mi sento di poter giocare centrale e terzino. Faccio tutto, posso: mi piace giocare ogni gara, farlo al cento per cento e aiutare la squadra e i compagni".

È cresciuto così tanto e in fretta che Motta lo ha gratificato con la fascia da capitano negli ultimi minuti, dopo l’uscita dal campo di Ferguson: "La fascia da capitano nel finale non me l’aspettavo, sono davvero molto contento: mi ripaga di tutto il lavoro che sto facendo". Insieme al quarto posto. Ripagato dall’aver insistito e non aver mollato è pure Dan Ndoye, che ha trovato le prime giocate decisive della sua avventura. Suo l’assist per Moro nel primo tempo, suo l’inserimento in area e il tocco che provoca l’autorete di Kristensen. Manca il gol, ma poco importa. Arriverà, con la Roma ci si gode un Ndoye imprendibile. E un Bologna maturo, capace di tirare fuori dal cilindro una prestazione importante nel momento che conta: "Oggi ho fatto il mio primo assist e sono davvero contento. Lavoro sempre per aiutare la squadra e questa volta ci sono riuscito incidendo, con una giocata importante. Importante era soprattutto la partita, lo sapevamo ed eravamo concentrati perché la Roma è una squadra forte. Siamo soddisfatti della prestazione, abbiamo fatto il risultato e siamo contenti, ma da domani saremo già al lavoro per preparare la prossima gara. Ci aspetta una settimana impegnativa con la Coppa Italia e un’altra gara di campionato. La vittoria di oggi è il risultato di tutti i nostri sforzi, siamo un bel gruppo".

Marcello Giordano