Calanchi-Turrini alle tesi migliori fino a 15mila euro

Torna, alla terza edizione del Premio Calanchi-Turrini, con una dotazione di 23mila euro di premi riservati a neolaureati e dottorandi di tutte le Università italiane che hanno realizzato tesi (magistrali e di dottorato) sui temi e i principi della cooperazione. Uno dei riconoscimenti è riservato agli studi comparati sulla cooperazione internazionale e potrà essere incrementato di 5.000 euro per finanziare un periodo di ricerca all’estero. L’evento è organizzato da Legacoop Bologna, Fondazione Barberini e Fondazione Unipolis con il patrocinio di Città Metropolitana, Comune di Bologna, Regione e Alma Mater, ed è dedicato alla memoria di due cooperatori che si sono caratterizzati per il dialogo e l’apertura ai giovani. "Fare cooperazione, promuovere cooperazione, significa riuscire a coniugare interessi personali e opportunità collettive, mettendo a fattor comune risorse: di intelligenza, di competenza, di lavoro, di creatività, facendo impresa – dichiara Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna –. Dedicare a Turrini e Calanchi il premio che seleziona, fra le giovani e i giovani, coloro che dimostrano interesse all’analisi dei bisogni e dei destini collettivi, ci sembra il modo migliore per ricordarli, onorando e tramandando la loro memoria".

Nell’edizione 2025, con candidature da inviare entro il 16 novembre 2025, sono previsti tre premi: alla migliore tesi magistrale andrà un riconoscimento di 3mila euro, a quella di dottorato 5mila e fino a 15mila euro per il premio per studi comparati in materia di cooperazione che prevedono un periodo di soggiorno all’estero. I riconoscimenti saranno assegnati nel corso di un evento pubblico in programma nel mese di dicembre.

Tutte le informazioni e il regolamento su: https://fondazionebarberini.it/premiocalanchiturrini