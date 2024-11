Calano le donazioni alla Chiesa. Zuppi: "Bisognosi in crescita. Le offerte servono per aiutarli"

Il numero di italiani che affidano il loro otto per mille alla Chiesa cattolica è in costante calo. Nel 2023 lo stato ha erogato le somme del 2019 e il 72% dei contribuenti aveva scelto di finanziare la Conferenza episcopale italiana, mentre quest’anno sono stati elaborati i dati del 2020 e questa percentuale si è fermata al 68%. Nel 2024, complice anche il calo dei redditi, nelle casse della Cei è entrato poco meno di un miliardo di euro, una diminuzione che è inversamente proporzionale alle tante richieste di aiuto che giungono alle diverse realtà che svolgono una funzione caritativa all’interno della Chiesa stessa.

Di questo tema si è parlato ieri pomeriggio durante il convegno ’Le risorse economiche della Chiesa tra fake news e trasparenza’. "La destinazione dell’otto per mille alla Chiesa cattolica è decisiva – ha spiegato il cardinale Matteo Zuppi –, perché dalla libera scelta delle persone dipende la libertà della Chiesa stessa. Questo calo ci preoccupa avendo una famiglia che continua a crescere. Questa famiglia è composta dai poveri, che sono in costante aumento. Per il bene che vogliamo loro facciamo tante cose come supplenti nel senso che non toccherebbe a noi, ad esempio se non ci sono le case cerchiamo di trovarle, perché noi come Chiesa non possiamo vivere senza aiutare gli altri".

Tra i relatori del convegno era presente anche Gian Luca Galletti, presidente nazionale dell’Unione cristiana imprenditori dirigenti che ha spiegato come questa flessione possa creare problemi alle persone disagiate. "Decidere insieme quali sono i bisogni di una comunità e rispondere insieme a quei bisogni. Quando il cardinale Zuppi è arrivato a Bologna ha messo in piedi subito insieme l’iniziativa ’Insieme per il lavoro’ – ha detto –. Si tratta di una esperienza vincente che ha aiutato migliaia di persone ad uscire dal disagio sociale aiutandole a trovare un lavoro. La sostenibilità a qualsiasi livello senza la possibilità di interagire in questo modo con il sociale non si può realizzare". Organizzato da Giacomo Varone, il responsabile del servizio diocesano per la promozione del sostegno economico, il convegno ha visto la partecipazione anche della giornalista Lucia Voltan che ha moderato il dibatto con l’arcivescovo.