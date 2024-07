"Calcara, frazione abbandonata nel degrado"

Ha fatto appena in tempo ad indossare la fascia tricolore da sindaca che sulla testa di Milena Zanna è caduta la prima tegola. La grana viene da Calcara, frazione della municipalità di Crespellano, in forte espansione urbanistica e demografica. Dal 2014 al 2024 è passata da 2800 a 6mila abitanti. "Il triste biglietto da visita del degrado – sottolinea Mauro Sorbi, storico residente e presidente dell’Osservatorio regionale sugli incidenti stradali – viene presentato già nel cuore della frazione. Sulla via centrale, in via Garibaldi e a pochi passi dal ponte sul Samoggia, la fermata dei bus che vanno verso la frazione capoluogo si affaccia in modo pericoloso sul greto del fiume, su uno strapiombo profondo almeno 10 metri. La staccionata sulla riva del fiume si interrompe proprio in corrispondenza con la fermata e qualche passeggero ha rischiato di finire nella scarpata".

Pochi passi e si scopre un altro paesaggio preoccupante. "Sotto le arcate del ponte sul Samoggia – indica Sorbi – si sono accumulati decine e decine di lunghi tronchi d’albero, portati dalle ultime piene del fiume. Sono stati tolti alcuni giorni fa. È questo il modo di tenere in sicurezza il letto del Samoggia?". Capitolo servizi. Ad aprirlo è Elena Stanzani, altra storica residente di Calcara. "Nel 1987 – ricorda – qui c’erano ben cinque negozi di generi alimentari. Adesso per un etto di prosciutto dobbiamo andare sino ad Anzola. Non c’è nemmeno un negozio di alimentari". Non va meglio con le banche. "Fino a qualche anno fa – racconta Sorbi – erano aperti gli sportelli di ben due istituti. Ora sono entrambi chiusi e non c’è nemmeno un punto bancomat per i prelievi di soldi contanti. Bisogna spostarsi nel capoluogo di Crespellano".

La neo sindaca Milena Zanna espone i progetti in corso su Calcara. "Si stanno installando – rivela – le nuove pensiline previste nell’ambito del bando Pnrr sul Decoro Urbano e verranno avviati i lavori del nuovo campetto da basket alla Mezzaluna. Procedono i lavori di ampliamento del nido e, dopo lunghi incontri con i cittadini, è iniziata la sperimentazione delle nuove corse di bus tra Calcara e le altre municipalità". Buone notizie sul fronte negozi. "Su quello alimentare – rivela ancora la sindaca – sono in corso trattative tra i privati. Infine, la Regione ha iniziato la rimozione dei tronchi dall’alveo del Samoggia".

Nicodemo Mele