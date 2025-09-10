Calcio e giovani, torna la Coppa dei Re

È ormai diventata una certezza della fine estate bolognese, la Coppa dei Re, quest’anno arrivata alla quinta edizione e pronta sabato e domenica a risplendere sul rettangolo verde del campo Bernardi all’interno della Lunetta Gamberini, storica dimora del Siepelunga, società organizzatrice del torneo. "I giovani da sempre sono al centro del nostro progetto e anche di questo torneo, che da quattro anni, assieme a Vittorio, al Siepelunga e alla Polisportiva Pontevecchio, abbiamo il piacere di organizzare e di vivere, omaggiando come meglio non si potrebbe la memoria di un nostro storico allenatore, Germano Mazzanti, al quale è dedicata la Coppa dei Re – dice il ds del Siepelunga, Marco Cremonini, presentando alla presenza anche dell’assessora allo Sport, Roberta Li Calzi, l’edizione 2025 –. Si vive di giovani, si cresce sui giovani e si crea da giovani, ed eventi come questo non possono che essere d’aiuto per la crescita e per la socializzazione, in un momento storico molto complesso".

Si comincia sabato mattina, in campo la categoria Pulcini 2016, assieme ai padroni di casa del Siepelunga, Zola, Airone, Sanpaimola e Bassa Parmense. E la domenica si replica, con i Pulcini 2015: stesse squadre, ma di categorie differenti. A fare da contorno, stand gastronomici e ospiti speciali. "Sono felicissimo ed eccitato come ad ogni vigilia del torneo – racconta Vittorio Venturi di Re Immobiliare, sponsor e co-organizzatore della manifestazione –. Ogni anno il weekend alla Lunetta è una festa, per famiglie, bambini e ragazzi: qui non vince un’unica squadra, ma vincono tutti". "La sinergia tra Polisportiva Pontevecchio, Siepelunga e il territorio, è fatta di educazione, formazione, divertimento e il saper stare insieme" gli fa eco il presidente del Sibe, Michele Bazzi. Fari accesi sul Bernardi, dunque, rinnovato e tirato a lucido per il torneo e per tutte le gare che verranno, come sottolineato anche dal gm del Sibe, Giuseppe Vinci: "Colgo l’occasione per ringraziare l’amministrazione per gli interventi fatti, per sistemare e migliorare l’impianto, rispondendo in maniera immediata a tutte le esigenze e ottnendo un ottimo risultato".

Giovanni Poggi