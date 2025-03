Calcio senza barriere con gli eroi rossoblù

Un calcio ai pregiudizi. Bfc senza barriere si presenta a Marzabotto. Sabato 22 marzo alle ore 10, nella sala consiliare di piazza XX Settembre, verrà illustrata l’attività della scuola calcio del Bologna FC 1909 per ragazze e ragazzi diversamente abili, che da poco tempo ha aperto una sede in paese.

"L’idea di portare Bfc senza barriere a Marzabotto – esordisce Silvio Tosi, vicepresidente di Marzabotto 2000 e animatore locale del progetto – è del nostro presidente Massimiliano Torre. Noi vogliamo offrire un’opportunità in più ai ragazzi e alle ragazze della valle del Reno, senza doverli costringere a recarsi in città. La nostra volontà ha incontrato la grande disponibilità di Giovanni Grassi, uno dei fondatori della scuola calcio, ed eccoci qua". L’iniziativa di sabato prossimo è organizzata in collaborazione con l’associazione Passo Passo, la polisportiva Marzabotto 2000 e il Comune. Gli interessati potranno anche collegarsi a distanza attraverso la piattaforma Meet. Quella di Marzabotto è la quarta sede del progetto ad essere attivata sul territorio provinciale, dopo le aperture degli anni scorsi a Bologna, Imola e Castel San Pietro Terme. Nel 2018 il Bologna ed EDU In-Forma(Zione) Bologna Asd scuola calcio Renzo Cerè hanno dato vita a Bfc senza barriere, un progetto inclusivo di avviamento sportivo che mira a sviluppare l’autonomia, la creatività e a promuovere il benessere psicofisico attraverso le relazioni sociali e l’abbattimento di limiti e confini.

Sono già più di ottanta i tesserati di Bfc senza barriere in tutta la provincia, a cui si aggiungeranno, prossimamente, gli atleti della valle del Reno. "Ci sono già alcuni interessamenti – prosegue Tosi – sappiamo che alcune famiglie parteciperanno al lancio di sabato. Localmente abbiamo costruito una rete con il Comune e alcune associazioni locali, così da far girare le informazioni nel modo più capillare possibile. Per noi non conta il numero di tesserati che avremo, ma le occasioni che sapremo offrire a ognuno di loro. Non ci sono particolari vincoli: può partecipare chiunque, dagli 11-12 anni senza limiti di età".

L’appuntamento, per chi si vorrà aggregare, è presso il campo sportivo Bonaiuti in via Musolesi 1 il martedì e il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.00, quando si svolgeranno le sedute di allenamento settimanali. Gli atleti che lo vorranno, senza obblighi né condizioni particolari, potranno partecipare alle partite di calcio a 5 e a 7 che si disputeranno, solitamente di sabato, sul territorio regionale. Per maggiori informazioni Silvio Tosi 347 / 1648500.

Fabio Marchioni