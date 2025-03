Calciopoli, la scure della Cassazione: “Non alterò la classifica del Bologna. Nessun risarcimento”

Bologna, 30 marzo 2025 – Cinque anni dopo la morte del compianto Giuseppe Gazzoni Frascara, si chiude definitivamente la battaglia legale iniziata dal Bologna ai tempi dello stesso Gazzoni per ottenere giustizia dopo lo scandalo Calciopoli. E si chiude nel peggiore dei modi, poiché la Cassazione ha respinto l’ultimo ricorso presentato in sede civile da Victoria 2000, la società che all’epoca deteneva il controllo del club, per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni, quantificati in svariati milioni di euro. Nessun risarcimento, dunque, perché secondo i Supremi giudici non c’è la prova che le frodi sportive oggetto di Calciopoli, per le quali Luciano Moggi e gli altri imputati eccellenti furono condannati (poi però i reati si sono prescritti), abbiano alterato l’esito sportivo della stagione 2004-2005, quella precedente allo scoppio dello scandalo che portò poi alla cancellazione di due scudetti della Juventus, con retrocessione in Serie B.

Il Bologna, al termine di in quella stagione, era retrocesso in B assieme a Brescia e Atalanta dopo un drammatico spareggio perso contro il Parma. Per questo il club di Gazzoni, assieme al Brescia, aveva intrapreso la sua battaglia legale per il risarcimento danni. Ma, nonostante le condanne penali di primo grado (poi vanificate dalle successive prescrizioni), in sede civile il verdetto è stato sfavorevole, perché per i giudici non è stato provato il nesso causale fra le frodi e la retrocessione del Bologna. Non basta: non è stato provato, secondo i giudici, nemmeno il nesso causale fra la retrocessione e il successivo crac di Victoria 2000.

A certificarlo nero su bianco è appunto la sentenza della Cassazione (sezione III Civile, ordinanza numero 6116) che, il 7 marzo 2025, ha chiuso per sempre i contenziosi aperti da Bologna e Brescia contro la Juve, Moggi e gli altri imputati. Il ricorso era stato poi ritirato dal Bologna Fc, con la nuova gestione, ma era rimasto attivo per la parte riguardante la società di Gazzoni, Victoria 2000. Nel cui ricorso, i legali sostenevano che “e i fatti di frode sportiva che avevano alterato gli esiti del campionato, determinando la retrocessione del Bologna, ne avessero completamente svalutato la partecipazione sociale, causando un pregiudizio economico che aveva condotto la società al fallimento”. Non solo: “Il danno-evento conseguente all’agire delle parti convenute (cioè Juve, Moggi e gli altri; ndr) si era già concretizzato con l’alterazione del risultato del campionato in questione, che aveva visto il Bologna finire al terz’ultimo posto, con conseguente retrocessione”. Insomma, per Victoria il fatto che le frodi fossero state certificate bastava e avanzava a “ritenere esistente un danno risarcibile”.

Ma la Cassazione (confermando la sentenza d’appello) ha bocciato quella tesi, perché Victoria non ha provato che la retrocessione fu causata dalle frodi sportive. “È bene mettere in luce che la società Victoria 2000 – scrivono i Supremi giudici – non si è neppure in minima parte preoccupata di confutare la ricostruzione compiuta dalla sentenza impugnata là dove la Corte d’appello (di Napoli; ndr) ha esaminato minuziosamente una serie di partite ed è pervenuta, con motivate argomentazioni, alla conclusione per la quale gli eventi di frode sportiva accertati non avevano determinato, in pratica, alcun significativo mutamento della classifica finale”.

In sostanza, per i giudici civili il danno patito da Victoria, a fronte delle le sentenze penali, era solo “potenziale”, ma andava provato nel concreto. A vent’anni dai fatti,quindi, si chiude amaramente l’ultima pagina di Calcioioli. E per l’ex proprietà del Bologna, oltre al danno, c’è anche la beffa.