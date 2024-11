’Caldarroste e brazadela’ alla festa dei commercianti Ritorna la 'Festa di San Martino' a Calderara: stand enogastronomici, musica e spettacoli nel parco di via Nilde Iotti. Iniziativa per valorizzare il territorio e raccogliere fondi per le luminarie natalizie, supportata da Confcommercio Ascom Bologna e apprezzata dall'amministrazione comunale.