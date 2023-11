Caldarroste e brazadela per la festa di San Martino

La festa di San Martino sbarca a Calderara con i commercianti del Nuovo Comitato Commercianti di Calderara, impegnati in prima persona nel parco di via Nilde Iotti, dalle 14 alle 18 di domenica prossima, in un’iniziativa che nasce con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alle luminarie natalizie. Un evento per grandi e bambini, con stand gastronomici, musica e spettacoli di ballo hip – hop a cura della scuola Alma Danza ed infine, per i più piccoli, laboratori e truccabimbi organizzati dall’Associazione SoleCheGioca. L’evento è sostenuto sia dalla Confcommercio Ascom di Bologna sia dall’Amministrazione Comunale, con lo scopo di incrementare l’attrattività commerciale, sociale e culturale calderarese.

"L’aver organizzato questa iniziativa nel parco di via Nilde Iotti, una zona periferica del paese ma con un rilevante numero di attività commerciali, va nella direzione di coinvolgere il più possibile tutti i commercianti calderaresi, un importante segnale di inclusione che il nostro comitato vuole dare ai suoi membri" dice il presidente Ascom di Calderara Paolo Laino, anche presidente del Nuovo Comitato Commercianti di Calderara.

"Ringrazio tutte le attività commerciali e le aziende del territorio che hanno sponsorizzato l’iniziativa e il Comune per il sostegno".

"La festa in programma domenica prossima - commenta il sindaco Giampiero Falzone- va ad inserirsi in un cartellone di iniziative autunnali ricco di energie positive e voglia di socialità. La Festa di San Martino è un segnale della vivacità del tessuto commerciale cittadino e della voglia di proporre qualcosa che non sia semplice svago ma un’occasione di incontro e scambio per la comunità. Il Nuovo Comitato Commercianti di Calderara, che ringrazio, dalla sua nascita sta dimostrando idee e propositi chiari su come aggregare il territorio e, ovviamente, tenere vivo il settore del commercio in città. Sono particolarmente felice, inoltre, per la scelta di via Nilde Iotti, oggetto col nuovo parco recentemente inaugurato di un importante intervento di riforestazione urbana. L’Amministrazione tiene molto al decentramento delle iniziative, per un coinvolgimento sempre maggiore del territorio".