Calderara premia la Protezione civile

Premio ‘Mezzomondo’ alla Protezione civile di Calderara. La statuetta che riproduce il Cippo della frazione di Sacerno dove, secondo l’interpretazione di alcuni testi storici, i tre generali romani Ottaviano, Lepido e Antonio nel 43 a.C. si spartirono le province nel dominio di Roma a seguito della morte di Giulio Cesare, dando vita al Secondo Triumvirato. La consegna del premio - che riconosce a personalità o associazioni del territorio particolari meriti nel campo dell’impegno civile - è avvenuta dopo un preciso iter deciso dal consiglio comunale attraverso una commissione. E quest’anno è stata proposta la Protezione Civile in quanto sempre in prima linea in caso di emergenze. Ma non solo perché la Protezione civile calderarese collabora incessantemente con il Comune per la cura del territorio.

"Si tratta da parte nostra di qualcosa di più di un semplice atto dovuto - spiega Falzone -, perché dobbiamo una profonda gratitudine all’associazione, da sempre impegnata con grande professionalità. In particolare, nelle due fasi di questa ultima, terribile emergenza i nostri volontari hanno effettuato monitoraggi continui, giorno e notte, con precisione e abnegazione; hanno accolto sul territorio la colonna mobile della Protezione civile; hanno svolto, e continuano a svolgere, operazioni di sostegno nelle zone più colpite della regione. Ma non solo -aggiunge il sindaco- in occasione del Covid i volontari dell’associazione avevano dato un contributo fondamentale aiutando la comunità a non abbattersi e collaborando in modo prezioso col Comune.

In occasione della consegna del premio ho espresso loro un grazie che non è solo mio, nostro, ma di tutta la comunità di Calderara".

La commissione del premio ‘Mezzomondo’ è costituita da un consigliere comunale, il capogruppo del Movimento 5 Stelle Leo Veronesi, da un rappresentante del mondo scolastico, la dirigente dell’Istituto comprensivo Eva Trombetti, dalla responsabile del servizio cultura Elisa Rossetti per gli uffici comunali e da due cittadini Antonio Chionna e Daniela Spezie per la comunità.

p. l. t.