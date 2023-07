Caldo infernale alla Dozza, il disagio rischia di esplodere in violenza

Il termometro sale sopra i 35 gradi. E per chi già vive all’inferno, il caldo rischia di essere la miccia che fa esplodere il disagio in violenza. L’inferno in questo caso è la Dozza, dove il cronico sovraffollamento ha raggiunto picchi record. E dove le carenze strutturali decennali, malgrado il lavoro attuato in questi anni dalla dirigente, rendono la sopravvivenza insopportabile per i detenuti. Lo denuncia Nicola D’Amore della Cisl Fns: "In questo momento ci sono quasi 800 detenuti, in un carcere dove la capienza massima è di 500 e dove, attualmente, una sezione è chiusa per lavori", spiega il sindacalista. Un contesto che rischia di far esplodere il malcontento: "La politica ha sempre evitato di affrontare in maniera concreta la questione carceri – spiega D’Amore – e questo si ripercuote sulla vita dei detenuti e su chi lavora in carcere. Uno dei problemi è la mancanza delle docce nelle celle. Alla Dozza, la direttrice Rosalba Casella si è attivata con interventi che hanno permesso di risolvere l’annoso problema dell’acqua nelle docce comuni, sistemando l’impianto malfunzionante da anni. Ma per i detenuti che ad esempio svolgono attività lavorative e quindi rientrano nelle camere di detenzione più tardi, non c’è possibilità di lavarsi. Le celle, in cemento armato, la notte poi diventano dei forni. E i ventilatori sono solo nelle aree comuni. Chiaramente, questi disagi generano malcontento e il malcontento spesso sfocia in violenza".

Una soluzione, per il sindacalista, non può passare soltanto dall’amministrazione della Dozza, "che fa quanto può, cercando di far dialogare carcere e territorio", dice, ma necessariamente deve arrivare dalla politica: "Il grado di sicurezza sociale si misura anche sullo stato delle carceri – conclude D’Amore –: Quando fallisce lo stato sociale, il carcere è il termine di questo fallimento".