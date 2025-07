Caldo record a Bologna: 110 alberi nelle piazze del centro per dare ombra e fresco

Bologna, 1 luglio 2025 – Ordinanza lampo contro la morsa del caldo. Il Comune corre ai ripari e mette (in vaso) 110 alberi nelle piazze del centro cittadino.

Lo annuncia la vicesindaca Emily Clancy che, dopo l’investimento di 23 milioni di euro per Bologna Verde e la creazione di rifugi climatici, fa sapere “che arriveranno in sette piazze della città nuovi alberi in vaso che, poi, a settembre verranno piantati nei giardini scolastici dei nidi e delle scuole d’infanzia di Bologna. Sono piazze che non hanno alberi che portino ombra ma restano molto frequentate anche in questi giorni di grande caldo e a tutte le ore del giorno – spiega la vicesindaca –. Sono piante già grandi, di 4 o 5 metri di altezza, e saranno sistemate una quindicina per piazza”. Il costo dell’investimento da parte del Comune ammonta a 128mila euro finanziati grazie al Fondo per la riparazione e l’adattamento climatico.

Turisti in cerca di refrigerio in piazza del Nettuno: è una delle zone dove saranno messi i grandi alberi in vaso per fare ombra (foto Schicchi)

Le piante verranno posizionate entro dieci giorni e ci resteranno per 3 mesi, ossia fino a settembre: dopodiché verranno piantate nei giardini scolastici dei nidi e delle scuole d’infanzia della città.

Tra le specie che verranno collocate ci sono Osmanto, Ligustro, Acero di Freeman, Acero Campestre e Carpino. Il progetto è un unicum per Bologna, ma Clancy pensa che potrebbe anche diventare strutturale. Da qui, “stiamo cercando a Bologna e provincia un terreno ad hoc per dare vita a un vivaio proprio per questi scopi”.

