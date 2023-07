Caldo record a Bologna, oggi il picco dei 40 gradi: le previsioni dei prossimi giorni

Bologna, 19 luglio 2023 – Oggi si raggiungerà il picco dei 40 gradi ma da domani l’anticiclone sahariano inizia a mostrare i primi segni di cedimento, con l’arrivo di qualche temporale che, secondo le previsioni di Arpae, potrebbe non arrivare nel Bolognese ma ai confini, quindi nel Modenese e nel Ferrarese.

L’importante è che le temperature, già appunto da domani, si collocheranno dai 33 ai 35 gradi, venerdì si manterranno sugli stessi valori, mentre sabato dovrebbero scendere a 29/30. Come fa notare Alessandro Donati, previsore del Servizio meteo Arpae Emilia Romagna "domenica si tornerà a 34 gradi, lunedì 35 e il picco di questa terza ondata di calore sarà martedì quando risaliremo a 37/38 gradi.

Ma da mercoledì le temperature inizieranno nuovamente a scendere di qualche grado e saremo sui 34/35, poi da giovedì rientreremo nella media stagionale con 30/32 gradi. Da questa giornata l’anticiclone dovrebbe abbandonare il Paese".

E qui Arpae si ferma in quanto il periodo diventa troppo lungo per fare previsioni che possano essere attendibili.

Sul fronte dei Pronto soccorso cittadini, intanto, non vengono registrati particolari aumenti di accessi determinati da malori derivanti dal caldo africano. I numeri, in questi ultimi due giorni si assestano, più o meno, sulle medie giornaliere sia al Maggiore che al Sant’Orsola. La giornata peggiore, almeno per quanto riguarda l’ospedale Maggiore, è stata venerdì scorso quando dalla media giornaliera di circa 140 accessi si è passati a 180, con numerosi anziani che si sono rivolti ai medici a causa del disagio per il caldo. Da sottolineare che nella maggioranza dei casi si è trattato di persone con patologie di vario tipo che le alte temperature hanno aggravato. Ausl e Comune hanno allestito un piano di prevenzione del caldo e un numero verde al quale rivolgersi per informazioni, consigli, richiesta di servizi come la spesa a casa: il numero è 800562110.