Calenda sotto le Torri attacca il Pd "Così Meloni governerà a lungo"

"Dire che il taglio del cuneo fiscale è un attacco al primo maggio è una beata cretinata" così ha commentato il segretario di Azione Carlo Calenda le manifestazioni di ieri in Piazza Maggiore a cui ha partecipato Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd. I tesserati di Azione si sono riuniti al Baraccano in sala Marco Biagi per un incontro con la dirigenza di partito. Ad affiancare Calenda ai tavoli di confronto c’erano anche l’ex presidente Matteo Ricchetti e la segretaria regionale di Azione Emilia-Romagna Giulia Pigoni. Tra il pubblico invece erano presenti il senatore Marco Lombardo e l’ex deputata Maria Mucci.

"Una marcia come quella che c’è stata sul codice degli appalti e su qualunque altra cosa a caso" ha dichiarato il leader di Azione "in politica bisogna fare delle proposte, il governo aggiunge 60 euro in busta paga e quelli vanno a protestare. Di questo passo la Meloni rimarrà a governo per 300 anni" ha aggiunto Calenda. "Il nostro punto, come ho gia detto a Elly Schlein, è che bisogna fare un lavoro sugli stipendi. Va benissimo il cuneo, ma come aiutiamo quei tre milioni di lavoratori che prendono meno di 9 euro l’ora?". "Il rapporto tra Azione e Italia Viva non si è interrotto per questioni personali, la nostra è stata una condizione politica, il nostro programma è quello di costruire un partito radicato nei territori" ha dichiarato Lombardo. "Un partito è tale quando si confronta all’interno senza filtri e non è comune vedere un segretario di partito essere presente e a disposizione degli iscritti, regione per regione, in questo mi sento di ringraziare Carlo Calenda" ha commentato Mucci.

Nicola Maria Servillo