Calendario 2025: l'arte di Giancarlo Caligaris celebra il volontariato

Mani grandi, mani aperte, mani pronte a donare, ad accogliere, a reggere pesi che altri non possono portare. Mani desiderose di stringere altre mani in un solo abbraccio, quello che viene dal cuore e dà forza alla solidarietà. Sono le emozioni che abbiamo provato nell’osservare la copertina del calendario 2025, disegnata da Giancarlo Caligaris. Con efficaci tratti di matita e di colore ha dato forma allo spirito di questa iniziativa promossa dal nostro gruppo editoriale attraverso le sue testate cartacee – La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – e dedicata per il terzo anno consecutivo al tema del volontariato.

Ovvero al ricchissimo mondo di associazioni, enti e gruppi animati da persone che scelgono con passione e con gioia di offrire una parte del proprio tempo per aiutare gli altri. Per dare una mano appunto.

Il calendario verrà distribuito in abbinamento gratuito acquistando una copia del nostro giornale martedì 24 dicembre, vigilia di Natale. Il volontariato, dalle città ai più piccoli centri, è un sentimento sano e contagioso, che produce effetti positivi insegnando il sacrificio che si trasforma nella bellezza di fare qualcosa per chi vive una situazione di fragilità, permanente o temporanea che sia. Tutti possono essere volontari e promuovere il proprio impegno nei più diversi settori. Lo dimostrano le fotografie che compongono il mosaico di immagini all’interno dei calendari che offriamo, uno spiraglio di luce che testimonia quanta dedizione i volontari siano capaci di dedicare alla propria missione.

Sfogliando le pagine del calendario, giorno dopo giorno, saremo in compagnia dei volontari che assolvono a compiti di protezione civile e che sono pronti a intervenire in caso di emergenze o calamità naturali. Ma ci sono anche i giovani che portano conforto a chi è da solo e non può uscire di casa e ha bisogno di mani forti per la spesa o le piccole-grandi incombenze della vita quotidiana, così come i volontari del soccorso, sempre pronti a mobilitarsi per trasportare in ospedale chi ha necessità di cure. I diversi mesi presentano uomini e donne che preparano il cibo nelle mense pubbliche dove ogni giorno bussano sempre nuove persone in cerca di un pasto caldo e di un sorriso; parlano dei volontari antincendio che vigilano sui boschi e portano aiuto quando scoppia un rogo, ma raccontano anche magnifiche storie di inclusione e di amicizia o dell’impegno di chi trasporta medicinali salvavita che devono arrivare rapidamente a destinazione o, ancora, di chi opera nelle missioni e nei paesi in via di sviluppo. E tante altre testimonianze che parlano al cuore con il linguaggio della speranza.

