Calendario da riformare: "Servono serietà e rigore"

"Questa discussione è comincia male e finirà peggio. A rimetterci sarà la scuola. Vedo solo una grande strumentalizzazione che vuol far passare chi lavora nella scuola come chi dice no tanto da metterlo in una sorta di pubblico ludibrio". Scuote la testa la segretaria generale dell’Flc Cgil regionale, Monica Ottaviani, su quanto dichiarato sino ad ora sulla riforma del calendario scolastico. Ottaviani è proprio "arrabbiata per le modalità con cui si dibatte l’eventuale riforma. Così non si va da nessuna parte. Se qualcuno ci volesse ascoltare, noi abbiamo delle proposte". Non è un fiume in piena Ottaviani, ma un uragano.

Ne ha per tutti: dalla Regione, "non ci ha mai convocato dall’insediamento ad oggi. Noi rappresentiamo la scuola, la viviamo e la conosciamo a fondo", a chi parla di "stakeholders come se la scuola fosse un’azienda e avesse dei soci". Per non parlare di chi, dell’opposizione, inneggia agli istituti paritari, pronti a modificare subito il calendario. "Si vuole trasformare la scuola in un terreno di conquista come la sanità? – accusa Ottaviani –. Si vuole contrappore la scuola statale con quella che non lo è? Mi auguro di no". Dopo "sette mesi di dibattito assurdo sul calendario, cominciato durante la campagna elettorale", l’unica certezza che la segretaria dell’Flc Cgil ha è che, "ora, il rispetto per la scuola sta a zero. Noi non abbiamo nessuna pregiudiziale sul tema, ma la scuola non può essere presa a pesci in faccia. Chiediamo serietà e rigore".

Ottaviani c’era quando nel 2012 è stata varata la famigerata delibera regionale che fissava al 15 settembre la prima campanella. Fino a quel momento ogni provincia aveva una data come pure ogni istituto. "Vorrei far notare come i nostri territori non sono tutti uguali da Piacenza a Cattolica. Ognuno ha la sua specificità", puntualizza. Molteplici gli aspetti da analizzare: il taglio agli organici e il 30% di precariato e che, nella stragrande maggioranza dei casi, ha il contratto in scadenza il 30 giugno se non l’8 giugno; gli esami di terza media e di maturità le cui date vengono fissate da Roma; l’edilizia scolastica poco salubre ("Perché non si è approfittato del Pnrr per investimenti massicci?"). E ancora: trasporti, servizi a supporto delle famiglie ("Qui i prezzi vanno calmierati") ed educatori. "Il dibattito è stato troppo semplificato e mistificato nei contenuti: la scuola è un soggetto costituzionale, una comunità educante". In questi mesi, "nessuno ha mai parlato di progetto educativo. La scuola non sono due campanelle, d’inizio e di fine".