Calendario venatorio tagliato di un mese

Cacciatori dell’Appennino in rivolta per la decisione della Regione di stralciare l’ultimo mese di attività venatoria per le specie migratrici. La giunta regionale motiva questa deliberazione rifacendosi a una sentenza della Consiglio di Stato dello scorso ottobre, anche se il suo dispositivo non ha risolto la questione nel merito, ma ha rimandato gli atti al Tar, bocciando così le tesi di ambientalisti e animalisti che puntavano a limitare l’attività venatoria al periodo autunnale. Su tutta la vicenda i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia hanno presentato un’interrogazione alla giunta del presidente Bonaccini "Vorremmo capire – spiega la capogruppo Marta Evangelisti – come mai gli organismi dirigenziali di questa Regione, abbiano mancato di difendere un calendario venatorio".